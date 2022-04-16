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  4. Altınla kaplı kayısı görenleri şaşırtıyor! Tanesi 200 TL, kilosu 10 bin TL'den satılıyor

Altınla kaplı kayısı görenleri şaşırtıyor! Tanesi 200 TL, kilosu 10 bin TL'den satılıyor

16.04.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da altınla kaplı kayısıyı gören bir daha bakıyor. Malatya'nın simgesi olan kayısının katma değerini yükseltmek isteyen bir esnaf, yenilebilir altınla kapladığı kayısının tanesini 200 lira, kilosunu ise 10 bin liradan satışa çıkardı.

Altınla kaplı kayısı görenleri şaşırtıyor! Tanesi 200 TL, kilosu 10 bin TL'den satılıyor

Altınla kaplı kayısı ilgi çekiyor. Malatya'nın simgesi, yıllık ortalama 400 bin ton hasadı ile 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısı, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yıllık ortalama 90 bin ton kuru kayısı ihracatının gerçekleştiği Malatya'da, katma değeri yükseltmek isteyen bir esnaf, kayısıyı yenilebilir altın ile kaplayarak, satışa sundu.

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ALTINLA KAPLI KAYISININ TANESİ 200 TL

Altın kaplama kayısının tanesini 200 lira, kilosunu ise 10 bin liradan satışa çıkardığını anlatan işletmeci Yusuf Güzel, "Biz kayısıya daha büyük bir değer katarak yenilebilir altın ile bütünleştirdik. Yaptığımız çalışma sonunda elde ettiğimiz altınlı kayısı yeni bir ürün.

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Daha lezzetli, daha farklı bir inovasyon ile değerli olan ürünümüze daha büyük bir değer kattık. Altın kaplama kayısının kilosunu 10 bin liradan satışa çıkardık.

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İsteyene tane olarak satıyoruz. Tanesi de yaklaşık 200 liraya tekabül ediyor" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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