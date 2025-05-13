FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Amerika'da görüp memleketinde kurdu! 'Bunlardan kimsenin haberi yok' deyip nasıl yaptığını anlattı

Trabzon, Yomra'da yatırımcı Elif Çakıroğlu'nun 6 yıl önce Amerika'ya gitmesiyle başlayan tarım hamlesi konteyner tip mini bitki fabrikasından seraya dönüştü. Kurduğu teknolojik seralarla sürdürülebilir tarımı mümkün kılan Çakıroğlu sağlıklı gıdaya erişimin önünü açtı. Çakıroğlu "Tarım konusunda biraz sıkıntılarımız var daha çok önlemler almalıyız. Devlet destekleri var. Bunlardan kimsenin haberi yok. Ben burayı bir bankanın düşük faizli desteği var onlarla yaptım. Bunu yapmak zorundayız" dedi.

Amerika'da görüp memleketinde kurdu! 'Bunlardan kimsenin haberi yok' deyip nasıl yaptığını anlattı

Trabzon'da yatırımcı Elif Çakıroğlu, 6 yıl önce gittiği Amerika'da gördüğü ve memleketinde uyguladığı dikey tarım sistemiyle süs bitkileri ve sebze yetiştirmeye başladı. Konteyner tip mini bitki fabrikasında başlayan tarım hamlesini büyüten Çakıroğlu, sera kurdu. Ar-Ge çalışmaları ile bazı sebzelerin üretimini yapmaya başlayan Çakıroğlu, geleneksel tarımın sorunlarına çözüm üretmeye çalıştı.

AW453528_01

Trabzon'da kurduğu kapalı sistem teknolojik seralarda üretim yapan Çakıroğlu, güneş panelleriyle enerji, yağmur suyu hasadıyla sulama sağlayan sistemi ile hem çevreci hem ekonomik hamle yaptı.

AW453528_02

"DAHA UCUZA DAHA KALİTELİ ÜRÜNLER TÜKETMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

"Teknolojik tarımın var olması için elimden gelen mücadeleyi yapıyorum" diyen Elif Çakıroğlu, "Şu an iklim krizleri var su krizi var dünyada gıda krizi var bunun için teknolojik tarımın şart olduğunu düşünüyoruz. Dünya da buna dönüyor artık kapalı sistemler ışıklı sistemler teknolojik sistemler bunlar olması gerekenler. Çünkü dünyada büyük bir sıkıntı var yani iklim krizi, su krizi, gıda krizi var. Bunun için biz önlemler almalıyız" ifadelerini kullandı.

AW453528_03

Çakıroğlu "Ülkede lojistik sıkıntısı var. Sebzeyi çok fazla pahalı yiyoruz. Şu an Trabzon'da marul 50 hatta sezonda 57 lira. Bu çok büyük bir maliyet insanlar için bu ekonomik krizde ama şehrimizde bu ürünleri üreterek bu lojistikten kurtaracağız ve daha ucuza daha kaliteli ürünler tüketmeye başlayacağız. Çocuklarımıza zehir yedirmeyiz. Bunlar için mücadele veriyoruz" dedi.

AW453528_04

"İKLİM KOŞULLARI TAMAMEN SIKINTIDA VE KAPALI TARIMA GEÇMEK ZORUNDAYIZ"

İklim değişiklikleri nedeniyle kapalı tarıma geçmek zorunda olduklarını belirten Çakıroğlu, "6 yıl önce ben başladığımda Türkiye'de gerçekten yok gibiydi. Bunu insanlara da anlatamayacağız diye biz tamamen teknolojik seralarda devam etmeye karar verdik ama konteyner ar-ge çalışmalarımız devam ediyor. İklim koşulları tamamen sıkıntıda ve kapalı tarıma geçmek zorundayız. Şimdi buraya tamamen güneş panelleri kuruyoruz. Enerjimizi işte güneşten, suyumuzu yağmurdan yani tamamen yeşil dönüşümlü bir seranın içindesiniz aslında. Bizim harcama giderlerimizi minimuma indirmek için ve topraktan ya da dışarıdan gelen etkenlerden daha az etkilenmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

AW453528_06

Çakıroğlu "Şu an mesela yeşil kokarca örneğimiz var. Bu sadece fındığa zarar vermiyor yani sebzeler de şu an sıkıntıda. Teknolojik tarımın hem kapalı ışıklısı hem işte böyle sera şeklinde tamamen teknolojik olarak gerekliliğinin olması gerektiğini noktasındayız. 6 sene önceye baktığımızda şimdi evet gerekli işte iklim değişikliği var. Evet suyumuz da çok azaldı. Evet demeye başladı artık herkes. Ama dediğimiz gibi çağ çok çabuk değişiyor. Biz Türkler olarak biraz bu çağa ayak uydurmak da zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.

AW453528_08

"BEN BURAYI BİR BANKANIN DÜŞÜK FAİZLİ DESTEĞİ VAR ONLARLA YAPTIM"

Kanser oranlarının artmasının en büyük sebeplerinden birinin kontrolsüz tarım olduğuna dikkat çeken Çakıroğlu, "Tarım konusunda biraz sıkıntılarımız var daha çok önlemler almalıyız. Devlet destekleri var. Bunlardan kimsenin haberi yok. Ben burayı bir bankanın düşük faizli desteği var onlarla yaptım. Bunu yapmak zorundayız. Öncü olmak için elimden geleni yapıyorum ama devletimizin de gerçekten bu açıya daha düzgün bakması gerekiyor" dedi.

AW453528_09

"KONTROLSÜZ TARIM OLDUĞU ZAMAN ZEHİR YİYORUZ"

Çakıroğlu "Topraksız tarım ürünlerinin şöyle bir artısı var dediğim gibi tarladaki otu öldürmek için ilaçlama yapıyoruz ve bu ilaçlama çok uzun süre toprakta kalıyor ve bu zehri topraktan bitki alıyor ve bitkinin içinde kalıyor. Bu çok büyük sıkıntı yani kanser oranların artmasının en büyük sebepleri de işte kontrolsüz tarım. Kontrolsüz tarım olduğu zaman zehir yiyoruz. Bitkinin içindeki besin elementleri düzgün olmuyor ve bu besin değerleri yeterli olmuyor" dedi.

AW453528_10

Çakıroğlu "Burada yüzde 100 kontrolde, konforda ve besin elementlerinin en yüksek düzeyde olduğu lezzetinin tadının üst olduğu ve ilaçlama denilen şeyin de iyi tarım yani organik ilaçlama yaptığımız bir sistemin içinde olduğunuz için tadı lezzeti ve bitkinin en tap noktasını yiyorsunuz. Köylü kadınlarından alırız hep pazara gideriz, onlar iyidir ama bilinçsizce orada bir ilaçlama var. O bitkiye verilen gübreler var. Yani bunların hepsini içeriğinde sonuçta bizim vücudumuza giriyor ve karşılığında kötü şeyler alıyoruz. Kanser günümüzün bir noktası bunun içinde bu etkenleri ortadan kaldırmamız gerekiyor" diye konuştu.

AW453528_11

"IŞIKLI VE IŞIKSIZ ÇİLEK DENEMELERİMİZ OLACAK"

28 çeşit ürün denediklerini söyleyen Çakıroğlu, "Dikey tarım da yapıyoruz. Daha Türkiye için çok erken olduğunu düşünüyorum. 6 senesi daha var diye düşünüyorum. Biz aslında bunu Ulaştırma Bakanımıza ulaştırdık. Viyadüklerin altını değerlendirelim dedik. Aslında ılımlı bakıldı ama dediğim gibi hani böyle bir nasıl olacak gibi bakılıyor ama dünyada bu gümbür gümbür yapılıyor. İşte Katar böyle besleniyor, çöl iklimleri böyle besleniyor, Amerika'da şehir ortasında böyle fabrikalar var. Yani bu aslında benim bulduğum bir şey değil yani bu dünyada yapılıyor ama Türkiye'de daha başlangıcı biraz erken onun için çabalıyoruz. Karşılığını alacağımı düşünüyorum. Biz uyguladık aslında çok kolay" şeklinde konuştu.

AW453528_12

Devamında Çakıroğlu "Şu an serada marul var. Bir ar-ge şirketiyiz ama ticari güdümüzü de korumak zorundayız. Şu an marul var ama denemelerimiz devam ediyor. Maydanoz, roka çeşitliliklerini deniyoruz. Işıklı ve ışıksız çilek denemelerimiz olacak. Biz 28 çeşit denedik. Karadeniz'deyiz ışık problemimiz var. Işıklı domates seraları bunu denemeye başlayacağız. Bu heyecan devam ediyor. Hiç bitmiyor, bitmeyecek. Çünkü teknolojik tarım dünyada da aslında çok yeni" ifadelerini kullandı. (İHA)

AW453528_13
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2025 yılı yaş çay fiyatı açıklandı!2025 yılı yaş çay fiyatı açıklandı!
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları

Anahtar Kelimeler:
Trabzon tarım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın hareketi görüşmenin önüne geçti

Trump'ın hareketi görüşmenin önüne geçti

Fenerbahçe taraftarının beklediği haber geldi! Ali Koç ile Aziz Yıldırım görüşme kararı aldı

Fenerbahçe taraftarının beklediği haber geldi! Ali Koç ile Aziz Yıldırım görüşme kararı aldı

BYD'den sonra bir Çinli otomobil markası daha Türkiye'ye geliyor!

BYD'den sonra bir Çinli otomobil markası daha Türkiye'ye geliyor!

Show TV ve Habertürk satıldı mı? "Ekrem İmamoğlu" iddiası olay oldu

Show TV ve Habertürk satıldı mı? "Ekrem İmamoğlu" iddiası olay oldu

Yarış kızıştı! Bankada parası olanlar dikkat... Yüzde 60'a yaklaşıyor

Yarış kızıştı! Bankada parası olanlar dikkat... Yüzde 60'a yaklaşıyor

Uçuşlarda yeni düzenleme!

Uçuşlarda yeni düzenleme!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.