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'Amerika'ya yapıp satıyorum' Yurt dışından talep çok! Müşterileri onu arayıp buluyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
13.04.2025 09:37
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Gaziantep’te 66 yıldır teneke ustalığı yapan 86 yaşındaki Mehmet Aydın Erkabalcı, yaptığı ürünleri Amerika dahil olmak üzere birçok ülkeye satıyor. Çocukluğundan beri bu mesleği yaptığını söyleyen Erkabalcı "Amerika’ya yapıp satıyorum. Kadayıf dökeceğini yurt dışında çalışanlar çok talep ediyor" dedi. Erkabalcı "Müşterilerim beni arayıp buluyor" ifadelerini kullandı.

'Amerika'ya yapıp satıyorum' Yurt dışından talep çok! Müşterileri onu arayıp buluyor

Gaziantep’te yaşayan 86 yaşındaki Mehmet Aydın Erkabalcı, 66 yıldır 3 metrekarelik dükkanında tenekecilik mesleğini icra ediyor. Her sabah namazdan sonra gelip iş yerini açan usta Erkabalcı, mesleğini tutkuyla yapıyor. Teknolojiye direnerek mesleğini icra eden Erkabalcı, mesleğin son ustası olmanın burukluğunu yaşıyor.

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Gaziantep’in son tenekecisi olduğunu ifade eden Erkabalcı, 3 metrekarelik dükkanında kova, huni, soba, soba borusu, tatlı kalıpları, gaz ve gaz yağ tenekeleri, konserve kutuları, kumbaralar ve daha pek çok gereç yaparak geçimini sağlıyor.

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"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ BU MESLEĞİ YAPIYORUM"

Çocukluğundan beri tenekecilik yaptığını söyleyen Erkabalcı, "Çocukluğumdan beri bu mesleği yapıyorum. Hazır hiçbir şey yok, hepsi bana ait. Siparişlerim var, onları yapıyorum. Amerika’ya yapıp satıyorum. Kadayıf dökeceğini yurt dışında çalışanlar çok talep ediyor" dedi.

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"MÜŞTERİLERİM BENİ ARAYIP BULUYOR"

Devamında Erkabalcı "Burada kova, huni, soba, soba borusu, tatlı kalıpları, gaz ve gaz yağ tenekeleri, konserve kutuları, kumbaralar gibi ürünler yapıp satıyorum. Müşterilerim beni arayıp buluyor" ifadelerini kullandı.

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"MESLEK MAALESEF ÖLÜYOR"

Erkabalcı "Meslek maalesef ölüyor. Biz son ustayız. Mesleği çok seviyorum. Her sabah 4’te kalkarım. İşime gelir huzurla çalışırım" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
meslek satış usta
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