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Anne - kız birlikte işe koyuldu! 100'den 900'e çıkarttılar 'Bu işi seviyoruz'

21.04.2025 09:55
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Erzincan'da küçükbaş hayvancılık yapan Hilal Kalkan ve üniversite mezunu kızı Hüsna Hatice, devlet desteğiyle küçükbaş hayvan sayılarını 100'den 900'e çıkarttı. Kalkan ailesi, yılda 6 ton tulum peyniri, 500 kilogram tereyağı ve 3 ton et üretimi gerçekleştiriyor. Anne Hilal Kalkan, "Bu işi seviyoruz, devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Anne - kız birlikte işe koyuldu! 100'den 900'e çıkarttılar 'Bu işi seviyoruz'

Kentte hayvan sayısının artırılması için Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Bankası işbirliğiyle 2020 yılında hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" çerçevesinde başvurular ve destekler sürüyor.

AA-20250420-37688248-37688230-ERZINCANLI_ANNE_ILE_KIZI_DEVLET_DESTEGIYLE_KOYUN_SAYILARINI_100DEN_900E_CIKARTTI

İl ve ilçedeki Tarım ve Orman müdürlüklerine müracaat ederek destekten yararlananlar, kentin hayvan ve süt ürünleri üretimine katkı sağlıyor.

AA-20250420-37688248-37688232-ERZINCANLI_ANNE_ILE_KIZI_DEVLET_DESTEGIYLE_KOYUN_SAYILARINI_100DEN_900E_CIKARTTI

Merkeze bağlı Dereyurt köyünde yaşayan 44 yaşındaki 4 çocuk annesi Hilal Kalkan, 2021'de, kızı Hüsna Hatice Kalkan (22) da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nden 2022'deki mezuniyetinin ardından projeden faydalanarak 100'er koyun aldı.

AA-20250420-37688248-37688233-ERZINCANLI_ANNE_ILE_KIZI_DEVLET_DESTEGIYLE_KOYUN_SAYILARINI_100DEN_900E_CIKARTTI

Mevcuttaki 100 koyunlarına 200 küçükbaş daha ekleyen ailenin koyun sayısı zamanla 900'e çıktı.

AA-20250420-37688248-37688234-ERZINCANLI_ANNE_ILE_KIZI_DEVLET_DESTEGIYLE_KOYUN_SAYILARINI_100DEN_900E_CIKARTTI

Kalkan ailesi, yılda 6 ton tulum peyniri, 500 kilogram tereyağı ve 3 ton et üretimi gerçekleştiriyor.

AA-20250420-37688248-37688235-ERZINCANLI_ANNE_ILE_KIZI_DEVLET_DESTEGIYLE_KOYUN_SAYILARINI_100DEN_900E_CIKARTTI

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Anne Hilal Kalkan, AA muhabirine, 2021'de 100 koyun alarak eşi ve çocuklarıyla besiciliğe başladıklarını söyledi.

AA-20250420-37688248-37688236-ERZINCANLI_ANNE_ILE_KIZI_DEVLET_DESTEGIYLE_KOYUN_SAYILARINI_100DEN_900E_CIKARTTI

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle devam ettirdikleri işten memnun olduklarını dile getiren Kalkan, "Allah devletimizden razı olsun, bize desteklerini esirgemiyor. Projeden yararlandık. Bu işin de zorluklarına alıştık. Yaylada birinci önceliğimiz tulum peyniri, tereyağı, süt. Bu işi seviyoruz, devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

AA-20250420-37688248-37688237-ERZINCANLI_ANNE_ILE_KIZI_DEVLET_DESTEGIYLE_KOYUN_SAYILARINI_100DEN_900E_CIKARTTI

Hüsna Hatice Kalkan da mezun olduktan sonra küçükbaş hayvan sayılarını artırdıklarını söyledi.

AA-20250420-37688248-37688238-ERZINCANLI_ANNE_ILE_KIZI_DEVLET_DESTEGIYLE_KOYUN_SAYILARINI_100DEN_900E_CIKARTTI

Kalkan, "Bu şekilde aile ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Babam, annem, kardeşlerim hep birlikte bu işi sürdürmeye çalışıyoruz. Bu mesleği sürdürmeyi düşünüyorum. Her işin olduğu gibi bu işin de zorlukları var ama biz bu işi severek yapıyoruz." dedi.

AA-20250420-37688248-37688239-ERZINCANLI_ANNE_ILE_KIZI_DEVLET_DESTEGIYLE_KOYUN_SAYILARINI_100DEN_900E_CIKARTTI

Baba Yakup Kalkan ise mevcutta kendilerinin 100 küçükbaşının bulunduğunu, desteklerle hayvan varlıklarını artırdıklarını, üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

AA-20250420-37688248-37688240-ERZINCANLI_ANNE_ILE_KIZI_DEVLET_DESTEGIYLE_KOYUN_SAYILARINI_100DEN_900E_CIKARTTI

PROJEDEN 185 YETİŞTİRİCİ FAYDALANDI

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ise kentte yılda 4 bin ton üretilen coğrafi işaretli Erzincan tulum peynirinin en önemli girdisinin koyun sütü olduğunu, bu açıdan şehirdeki küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli olduğunu söyledi.

AA-20250420-37688248-37688241-ERZINCANLI_ANNE_ILE_KIZI_DEVLET_DESTEGIYLE_KOYUN_SAYILARINI_100DEN_900E_CIKARTTI

"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında verilen desteklerle 2 kadın çiftçinin üretimlerini 3 katına kadar artırdıklarını ifade eden Koçaker, şunları kaydetti:

AA-20250420-37688248-37688242-ERZINCANLI_ANNE_ILE_KIZI_DEVLET_DESTEGIYLE_KOYUN_SAYILARINI_100DEN_900E_CIKARTTI

"Bugüne kadar Erzincan'da bu projeden 185 yetiştiricimiz faydalandı. Proje kapsamında 18 bin hayvanı temin ederek yetiştiricilerimize teslim ettik. Erzincan’da 2025 yılı itibarıyla 650 bin küçükbaş hayvanımız bulunmaktadır. Erzincan'da küçükbaş hayvan varlığımızı 1 milyona kadar çıkarmayı hedefliyoruz." (AA)

AA-20250420-37688248-37688244-ERZINCANLI_ANNE_ILE_KIZI_DEVLET_DESTEGIYLE_KOYUN_SAYILARINI_100DEN_900E_CIKARTTIBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan koyun üretim
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