Antalya’da Kaliforniya biberi üretiyorlar! Dünyaya ihraç ediliyor

Dede ve baba mesleğini kendilerine iş edinen Ömer ve Ayşe Akcan kardeşler, hedeflerinin tarımda çok daha yol alarak, dünyanın en kaliteli ürünlerini üreten ülkesi haline gelmek istediklerini ifade etti. Tarım sektörünün üretmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğuna vurgu yapan Ömer Akcan, “Üretici aileden geliyoruz ve çocuk yaştan bu yana toprağın içinde olmamızdan dolayı bu işi meslek edindik kendimize. 50 yıllık bir aile mesleğini biz göğüsledik. Biz Aksu’yu Türkiye’nin Hollanda’sı yapmak için çalışıyoruz. İşimizi çok seviyoruz, emek veriyoruz. Genç üreticiler olarak tarıma sahip çıkıyoruz. Modern tarım yöntemleriyle üretmek hem çok keyifli hem de iş yükümüzü hafifletiyor. Bu da bize güç veriyor. Tarımda iyi bir üretim ülkesi haline gelmek istiyoruz" dedi.

22 yıl önce babalarının Aksu’da ilk Kaliforniya biberini 5 dönüm araziye ekerek başladığını kaydeden Ömer Akcan, şunları söyledi:

“O yıllarda 4-5 dönüm civarında seramız vardı. Yıllar içinde kademe kademe büyüyerek devam ettik. Şimdi 230 dekar alanda üretim yapıyoruz. Başlangıçta çok küçük bir pazarı vardı bu ürünün. Sadece Rusya’ya ihracat yapıyorduk. Antalya’da Aksu bölgesinde o zaman 20 dönüm ancak ekiliyordu. Türkiye’de pazarı olmamasına rağmen babam bunu yurt dışında görmüş ve tohumunu getirip ekmiş. Bölge olarak da çok uygun iklime sahip olduğumuz için kaliteli verim aldık. Pazar bu şekilde büyüyerek gitti.”