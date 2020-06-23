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Antalya'dan Hong Kong'a 'yaban mersini' ihracatı

KOBİ HABERLERİ  | 23.06.2020 14:17 | Son Güncelleme

Antalya'dan Hong Kong'a da "yaban mersini" ihracatına başlandı.

Antalya'dan Hong Kong'a 'yaban mersini' ihracatı

Antalya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gökhan Karaca, yaptığı açıklamada, tarım kenti de olan Antalya'da ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Yurt dışında "blueberry" olarak bilinen yaban mersini üretiminde kısa zamanda önemli mesafe aldıklarını vurgulayan Karaca, "Blueberry dünyada trend olan bir meyve ve ihracat değeri çok yüksek. Antioksidan özelliği var. Toprağa çok bağlı kalmadan saksıda yetiştirilebilen bir meyve. İklim bakımından da Antalya bu meyve için çok uygun bir yer." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının hibeleri ve İl Müdürlüğünün destekleriyle üreticilere soğuk hava deposu ve paketleme tesisi gibi birçok alanda katkı sağlandığını vurgulayan Karaca, bu destekler kapsamında bir firmanın saksılarda yetiştirdiği yaban mersinlerini ihraç ettiğini aktardı.

GEÇEN YIL 67 TON 700 KİLOGRAM İHRACAT YAPILDI

Yaban mersininin dünya pazarında yüksek fiyattan alıcı bulduğuna dikkati çeken Karaca, şunları kaydetti:

"Üretimin gelişerek devam etmesini istiyoruz ve bu konuda çalışmalar yapıyoruz. İhracat değeri olan, katma değeri yüksek, dünya piyasalarında yüksek fiyattan alıcı bulan blueberry ürününü Antalya'da da yaygınlaştırıyoruz. Almanya, Dubai, İsveç, Norveç ve Katar'ın ardından Hong Kong'a da blueberry ihracatına başladık. Geçen yıl 67 ton 700 kilogram blueberry ihracatı gerçekleştirdik. Yeni yatırımlarla kısa sürede bu rakamları artırmayı hedefliyoruz."

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