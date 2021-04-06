Ardıç meyvesinin yağını çıkarıp, 10 gramını 20 liradan satıyorlar!

Antalya’nın Akseki ilçesi Alaçeşme Mahallesi'nden Toros Dağlarından Ardıç ağacının meyvelerini toplayan köylüler bir haftada biriktirdikleri ardıç meyvelerini işliyor. Nohut tanesinden biraz büyük ardıç meyvelerini kendilerine özgü makinede ezen köylüler sabahın erken saatlerinde kazana koydukları ardıçları 4-5 saat kaynatarak yağını çıkartıyor. 100 kilogramdan 2 litre ardıç yağı elde eden köylüler 10 gramını 20 TL'den satıyor.

TEK BAŞINA GÜNDE 15 KİLOGRAM ARDIÇ MEYVESİ TOPLUYOR

Toros Dağlarında yetişen Ardıç ağaçlarının çok kıymetli bir ağaç olduğunu ve yörede oldukça bol olduğunu dikkati çeken Abdullah Güven, ardıç yağı çıkarabilmek için Toros Dağlarının eteklerine çıktığını belirterek, "Ardıç ağaçlarının meyveleri küçüktür. Yalnız başıma gidersem günde 15 kilogram ancak topluyorum. Ailemle gelirsem günde 30 kilo falan toplayabiliyorum. Haftalık 200-300 kilogram topluyorum. Bir haftalık topladığımda haftalık olarak yağını çıkarıyorum. Oldukça zahmetlidir” dedi.

'ARDIÇ YAĞI 9-10 SAATTE TAMAMLANIYOR'

Toros Dağlarından toplamış olduğu ardıç meyvelerinden nasıl yağ elde ettiklerini anlatan Güven, “Öncelikle toplamış olduğum ardıç meyvelerini öncelikle makinede ezdiriyoruz. Daha sonra kazanın içerisine dolduruyorum. Sabahın erken saatlerinde kazanın altını yakıyoruz. 5-6 saatten sonra yağ çıkmaya başlıyor. Toplam 9-10 saatte ise bu işlem tamamlanıyor. Yüz kilodan yaklaşık 2 kilo yağ çıkıyor. Bu oldukça meşakkatlidir. Yağı Türkiye’nin her yerinden istek geliyor. Bende her yerine gönderiyorum. 10 gramını 20 liraya veriyorum" dedi.