FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. Artan fiyatlar onlara kazandırdı! En yüksek fiyatını gördükten sonra...

Artan fiyatlar onlara kazandırdı! En yüksek fiyatını gördükten sonra...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
23.02.2025 10:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sebzede üretici fiyatları yıllık yüzde 289’a varan oranlarda artış gösterince birçok üründe çiftçi iyi kazandı. Sebzeler içinde en fazla yükseliş gösteren 7,64 TL'den 29,78 TL'ye çıkan kırmızı lahana oldu. Ardından üretici fiyatı yüzde 227 yükselip 4,61 TL'den 15,09 TL'ye çıkan kırmızı turp gelirken onu da geçen yıl ocaktan ekime dek fiyatı yüzde 200 artıp 18,36 TL'den 45,14 TL'ye çıkan brokoli izledi. Brokoli 2024’ün ekimdeki en yüksek fiyatını gördükten sonra ocakta 34,07 TL'ye indi.

Artan fiyatlar onlara kazandırdı! En yüksek fiyatını gördükten sonra...

Sebzede artan üretici fiyatları çiftçiye kazandırdı! Edinilen bilgiye göre, 2025’in Ocak ayına ilişkin ’Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’ne (Tarım-ÜFE) göre üretici fiyatları yıllık yüzde 35,54 ve aylık yüzde 2,74 arttı. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 160,40 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 29,64 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

AW398096_01

Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrularda üretici enflasyonu yıllık yüzde 38,59 olarak gerçekleşti. Kışın tüketilen sebzelerin fiyatları yıllık Tarım-ÜFE ortalaması olan yüzde 35,54’ün üzerinde yükselirken, bazı ürünlerde çiftçiler iyi kazandı.

AW398096_02

KIRMIZI LAHANA, BROKOLİ, KIRMIZI TURP YÜZDE 200 ÜZERİNDE ARTTI

2024 ile 2025 Ocak aylarına ilişkin TÜİK rakamlarına göre, sebzeler içinde en fazla yükseliş gösteren ürün yüzde 289’luk artışla tanesi 7,64 liradan 29,78 liraya çıkan kırmızı lahana oldu. Bu sezon kara lahana üreten çiftçinin yüzü güldü. Bu ürünü, üretici fiyatı yüzde 227 yükselerek 4,61 liradan 15,09 liraya ulaşan kırmızı turp ile geçen yıl ocaktan ekime kadar fiyatı yüzde 200 artarak tanesi 18,36 liradan 45,14 liraya çıkan brokoli izledi. Brokoli 2024’ün ekimdeki en yüksek fiyatını gördükten sonra bu yılın ocak ayında 34,07 liraya geriledi. Brokoli üreticisi ekim kasım ve aralık döneminde iyi kazandı.

s1

Taze fasulye ve beyaz lahananın üretici fiyatları da yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi. Beyaz lahananın tane fiyatı, 5,81 liradan yüzde 115 artışla 12,48 liraya, taze fasulyenin kilogramı ise 29,06 liradan yüzde 103 yükselişle 59,27 liraya çıktı. Sivri biberin kilosunun üreticiden çıkış fiyatı ise yüzde 100 artarak 52,27 lira oldu.

s2

Karnabahar yüzde 98 artarak 26,58 liraya, pırasa yüzde 88,4 yükselerek 23,17 liraya, patlıcan yüzde 78 artışla 37,30 liraya,taze soğan yüzde 71,5 yükselişle 40,20 liraya, ıspanak 16,24 liradan 24,55 liraya (yüzde 51), havuç 7,62 liradan 11,22 liraya (yüzde 47), kıvırcık marul 17,36 liradan 25,35 liraya (yüzde 46), salatalık (hıyar) 17,69 liradan 23,54 liraya (yüzde 33), domates 18,91 liradan 23,82 liraya (yüzde 26) çıktı. (İHA)

Canlı Borsa
36 yıl boyunca mesaisine 1 saat erken başladı! Emekli olmaya hazırlanırken...36 yıl boyunca mesaisine 1 saat erken başladı! Emekli olmaya hazırlanırken...
1 Nisan'dan itibaren başlıyor! Faturayı yüzde 25 azaltacak1 Nisan'dan itibaren başlıyor! Faturayı yüzde 25 azaltacak
Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Sebze Fiyatları fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kısmi af geliyor, çalışmalar başladı! Eklenecek maddeyle onlar da serbest kalıyor

Kısmi af geliyor, çalışmalar başladı! Eklenecek maddeyle onlar da serbest kalıyor

Bir il bu kavgayı konuşuyor! Kız isteme tartışması büyüdü, aileler birbirine girdi... 3 ölü 7 yaralı

Bir il bu kavgayı konuşuyor! Kız isteme tartışması büyüdü, aileler birbirine girdi... 3 ölü 7 yaralı

36 yıl boyunca mesaisine 1 saat erken başladı! Emekli olmaya hazırlanırken...

36 yıl boyunca mesaisine 1 saat erken başladı! Emekli olmaya hazırlanırken...

Altındaki yükseliş için 'Hazır olun' diyerek uyardı 'Sert düşüşler...'

Altındaki yükseliş için 'Hazır olun' diyerek uyardı 'Sert düşüşler...'

'Prim desteği ve yaş indirimi' Erken emeklilik imkanı! Yararlanmak isteyenler o şarta dikkat

'Prim desteği ve yaş indirimi' Erken emeklilik imkanı! Yararlanmak isteyenler o şarta dikkat

Her yarım saat için 50 TL ödemeye hazır olun!

Her yarım saat için 50 TL ödemeye hazır olun!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.