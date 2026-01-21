FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Artık bulunmuyor! Bizi arar oldular' Çırak da yetişmiyor

Ordu'da saatçi Salih Sakarya 40 yıl önce açtığı 10 m2'lik iş yerinde zamana adeta 'ince ayar' veriyor. Ne kadar çabalasa da mesleğinin teknolojiye her geçen gün yenildiğini, meslekte ustaların azalmasıyla kaliteli ve antika saatlerin tamiratını yapacak ustaların da bulunmadığını belirten Sakarya "Mesleği yapan azaldıkça bizim aranır hale gelmemizin sebebi, kaliteli saatleri yapacak kimsenin kalmaması. Kaliteli saatleri biriktiren, koleksiyon yapan veya kullanmayı sevenler bizi arar oldu" dedi.

'Artık bulunmuyor! Bizi arar oldular' Çırak da yetişmiyor

Uzun yıllardır bozulan saatleri tamir edip, zamanın tekrar ilerlemesini sağlayan saatçilerin meslekleri gün geçtikçe durma noktasına geliyor. Ordu’da 40 yıldır 10 metrekarelik dükkanda vatandaşlara hizmet veren 64 yaşındaki Salih Sakarya, mesleği kendi çabalarıyla ileriye götürmeye çalışacağını söyledi.

Artık bulunmuyor! Bizi arar oldular Çırak da yetişmiyor 1

Sakarya ayrıca, artık bu meslekte çırak da yetişmediğini ve teknolojiye yenildiklerini ifade ediyor.

Artık bulunmuyor! Bizi arar oldular Çırak da yetişmiyor 2

10 METREKARE DÜKKANDA GEÇEN ZAMAN

Çabalamasına rağmen mesleğin artık durma noktasına geldiğini belirten Sakarya, aynı iş yerinde 40 yıldan bu yana hizmet verdiğini söyledi.

Artık bulunmuyor! Bizi arar oldular Çırak da yetişmiyor 3

Sakarya, "Teknoloji maalesef çok şeyde olduğu gibi bizi de yeniyor. Yalnız bizim arkamızdan çırak yetişmediği için biz gittikten sonra teknoloji bizi çok arayacak. Dükkanım 10 metrekare, burada 40’ncı senem. Artık bunu gün, ay saat olarak hesap edersek ömrüm adeta burada geçti. Yaşadık ve çok şükür bu günleri gördük" dedi.

Artık bulunmuyor! Bizi arar oldular Çırak da yetişmiyor 4

"KALİTELİ VE ANTİKA SAATLERİ YAPACAK USTALAR ÇOK AZALDI"

Sakarya, meslekte ustaların azalması ile birlikte kaliteli ve antika saatlerin tamiratını yapacak ustaların da bulunmadığını belirtti.

Artık bulunmuyor! Bizi arar oldular Çırak da yetişmiyor 5

Devamında Sakarya, "Artık mesleği yapanlar azaldıkça bizim aranır hale gelmemizin sebebi, kaliteli saatleri yapacak kimsenin kalmaması. O anlamda kaliteli saatleri biriktiren, koleksiyon yapan ya da kullanmayı seven insanlar bizleri arar oldu. Çünkü antika olan mekanik saatleri bir insanın yapabilmesi için en az 2 yıl üzerinde çalışsın ki kalfa olabilsin, usta değil. Her saat birbirine benzemez, yapı olarak aynıdır ama çalışma sistemleri farklı olduğu için zordur. Usta kolay olunmuyor, 40 yıldır zamana hakikaten ayar vermeye çalışıyoruz. Bunu da yapabildiysek ne mutlu bize" ifadelerine yer verdi.

Artık bulunmuyor! Bizi arar oldular Çırak da yetişmiyor 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
%0 faizli 90.000 TL krediyi kaçırmayın!%0 faizli 90.000 TL krediyi kaçırmayın!
Borsa günün ilk yarısında gerilediBorsa günün ilk yarısında geriledi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Esnaf Saatçi Ordu saat usta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.