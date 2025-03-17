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  4. Asgari ücretten fazla maaş veriyor ama... 3 milyon lira hibe ile Danimarka'dan 120 tane aldı, 3 yıldır bu işi yapıyor!

Asgari ücretten fazla maaş veriyor ama... 3 milyon lira hibe ile Danimarka'dan 120 tane aldı, 3 yıldır bu işi yapıyor!

17.03.2025 13:38
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Aksaray'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle süt üretim çiftliği kuran Ulvi Keskin, 7 kişiye de iş imkanı sunuyor. Keskin, yeni çiftlikte genç hayvanların olacağını ifade ederek, "Çiftliğin kapasitesi artacak. 2027'de de gebe düve satışına başlayacağız" sözlerini kullandı.

Asgari ücretten fazla maaş veriyor ama... 3 milyon lira hibe ile Danimarka'dan 120 tane aldı, 3 yıldır bu işi yapıyor!

Aksaray'ın Eskil ilçesi Bayramdüğün köyünde yaşayan Ulvi Keskin, süt üretim çiftliği kurmak amacıyla yaklaşık 4 yıl önce TKDK'ye başvurdu. Keskin, büyükbaş hayvan çiftliği için 3 milyon 200 bin lira hibe desteği alarak kurduğu çiftliğine Danimarka'dan 120 gebe inek aldı.

AA-20250317-37364855-37364844-DEVLET_DESTEGIYLE_KURDUGU_SUT_URETIM_CIFTLIGINDE_7_KISIYE_ISTIHDAM_SAGLIYOR

İşletmede günlük ortalama 3 ton süt üreten Keskin, 240 büyükbaşlık yeni süt üretim çiftliği için hazırlık yapıyor.

2027 YILINDA SATIŞLARA BAŞLAYACAK

Modern ekipman ve otomatik sağım robotuyla üretim yapan 42 yaşındaki Keskin, kendi işlerini kurup, ülke ekonomisine katkı sunduklarını söyledi.

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Hayvancılığa çocukluktan bu yana hep merakı olduğuna değinen Keskin, "Köyümüze bir kilometre uzaktaki tarlamıza çiftlik kurma fikrini babamla paylaştım. Modern sisteme sahip, işletmeleri araştırmaya başladım. Makine ve ekipman destekli TKDK'nin hibe desteğine başvurduk. Allah'a şükür modern sistemli işletmemizi 3 yıldır işletiyoruz" diye konuştu.

33 BİN LİRA VE YAN HAKLAR İLE İŞÇİ BULAMIYORLAR

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Keskin, hayvanları günde üç kez beslediğini belirterek, şunları söyledi:

"İşletmemizde 7 kişiye istihdam sağlıyorum. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir aile olduğumuz için bu iş bizi hiç yormuyor. Hayvanların yiyeceği kaba yemin çoğunu kendimiz üretiyoruz. Hayvanların ürettiği gübreyi de tarlalarımıza döküyoruz. Üreticilerin devlet desteklerinden yararlanmasını öneriyorum. Şimdi yeni çiftlik için hazırlık yapıyoruz. Yeni çiftlikte genç hayvanlar olacak. Çiftliğin kapasitesi artacak. 2027'de de gebe düve satışına başlayacağız. Eleman yokluğu en çok sıkıntı çektiğimiz konuların başında geliyor. İşletmemizde her şey olmasına rağmen çalışanlarıma sigorta, yemek, kalacak yer ile 33 bin lira maaş vermemize rağmen zor işçi buluyoruz. Ayrıca maaş da çalışma kalitesine göre yükseliyor."

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Çiftlik kuracaklara iyi araştırma yapmaları tavsiyesinde bulunan Keskin, işin zorlukları yerinde görülürse başarı sağlanacağını kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Aksaray İnek Hayvancılık
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