Asıl işi başkaydı ama talep gelince başladı: Kayısı kentinde kıpkırmızı manzara

Türkiye'nin kayısı başkenti Malatya'da, ürün çeşitliliğini artırmak ve ekonomiye katma değer sağlamak amacıyla yetiştirilen kurutmalık domateslerin hasat sezonu başladı. Tarlalardan özenle toplanarak sergi alanlarında doğal yöntemlerle kurutulan tonlarca domates, İzmir üzerinden başta Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya pazarına ihraç ediliyor. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kayısıya alternatif ürün olarak yüzlerce dekarlık alanda üretimi yapılan kurutmalık domates, hem bölge ekonomisine ciddi katkı sağlıyor hem de yaklaşık 60 mevsimlik işçiye Mayıs ayından Ekim ayına kadar istihdam imkanı sunuyor.

"DÖNÜM BAŞINA 10 İLA 12 TON VERİM ALIYORUZ"

Tarım Eksperi Hacı Polat, yaklaşık 350-400 dönümlük alanda domates ekiminin yapıldığını ve verimin oldukça memnun edici olduğunu belirtti.

Polat, "Tarlada olgunlaşan domatesleri birinci, ikinci ve üçüncü toplama şeklinde kademeli olarak topluyoruz. Kızarmış domatesleri araç ve traktörlerle sergi alanlarımıza getiriyoruz. Burada çalışan kadın işçilerimiz domatesleri ortadan ikiye bölüyor. Tuzlama işleminin ardından güneşte 5-6 gün kurumaya bırakıyoruz. İstenilen kuruluğa ulaşan ürünleri toplayıp filelere koyarak ihracata hazır hale getiriyoruz. İşçilerimiz sabah 06.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında mesai yapıyor. Günlük yevmiye ise bin 350 TL" dedi.

İZMİR ÜZERİNDEN AVRUPA VE ORTA DOĞU'YA İHRACAT

Yaklaşık 12 yıldır kurutmalık domates sektöründe faaliyet gösterdiklerini ifade eden üretici Fatih Kolay ise kayısı üreticisi olduklarını belirtti.

Kolay, "Asıl işimiz kuru kayısı alım satımı ancak İzmir'deki alıcı müşterilerimizin talebi üzerine alternatif ürün olarak kurutmalık domates üretimine başladık. Yaklaşık 200-250 dönümlük arazimizde Mayıs ayında ekim ve çapalama ile başlayan sürecimiz şu an hasat aşamasında. Sergide kesilip tuzlanan ve kurutulan domatesleri depomuza, oradan da İzmir'e sevk ediyoruz. İzmir üzerinden de Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihracatı gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

"YAĞIŞLAR VERİMİ ARTTIRDI"

Hasat sürecinin hava şartlarına bağlı olarak yaklaşık 50 gün devam edeceğini kaydeden Fatih Kolay bu yılki iklim şartları ve yağışların rekolteye olumlu yansıdığını önceki yıllara kıyasla çok daha verimli ve kaliteli bir sezon geçirdiklerini söyledi.