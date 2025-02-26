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'Aşırı' olunca bir anda fırladı, 12 günde zamlandı! Fiyatlarda ciddi artış var, yüzde 100'ü buluyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
26.02.2025 14:42
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Antalya'da son 1 haftada yaşanan aşırı soğuk, seralardaki ürünlerin olgunlaşmasını yavaşlattı. Verim düşüklüğüne bağlı fiyatlarda ciddi artışlar yaşandı. Antalya'da 14 Şubat'ta 15 TL olan en düşük domates fiyatı, yüzde 100 artışla 30 TL'ye çıktı. Antalya hal esnafından ATB ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan ise Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'nin 14- 26 Şubat tarihlerine ilişkin toptancı hal ürün fiyat listelerini paylaştı.

'Aşırı' olunca bir anda fırladı, 12 günde zamlandı! Fiyatlarda ciddi artış var, yüzde 100'ü buluyor

Türkiye genelinde özellikle son 1 haftadır yaşanan kar yağışı ve şiddetli soğuklar, örtü altı üretim merkezi Antalya'yı da vurdu. Aşırı soğuklar ve don tehlikesi nedeniyle Antalya ve Akdeniz sahil kesimindeki seralarda üretimin zarar görmemesi için çiftçiler tarafından her gece soba yakıldı, ürünler soğuktan korunmaya çalışıldı. Ancak şiddetli soğuk ve don olayları birçok üreticiyi olumsuz etkiledi. Aşırı soğuklar aynı zamanda seradaki ürünün olgunlaşması, büyümesini de ciddi ölçüde yavaşlattığı için hasat miktarı düştü.

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Piyasaya ürün arzında yaşanan büyük sıkıntı, fiyatlara da yansıdı. Antalya'da 14 Şubat'ta 15 TL olan en düşük domates fiyatı, yüzde 100 artışla 30 TL'ye çıktı.

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SOĞUĞUN ETKİSİ PAZARA YANSIYACAK

Olumsuz hava koşullarının, yaş meyve sebze ve kesme çiçek üretimi başta olmak üzere tarımsal üretimi etkilediğini belirten Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, soğuk havanın ürün veriminin düşmesine ve hasat sürelerinin uzamasına neden olduğunu kaydetti. Çandır, hava şartları nedeniyle arz edilen ürün miktarının azalacağını, bu dönem fiyat artışlarının kaçınılmaz olacağını söyledi. Çandır, "Şu ana kadar kentimizde herhangi bir toplu don zararı bildirimi bulunmamaktadır. Narenciye bahçeleri ve tropikal meyvelerde soğuk kaynaklı zararlar gözlense de önümüzdeki aylardaki hava koşulları belirleyici olacaktır" dedi.

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SOĞUK KIZARMAYI ENGELLEDİ

Antalya hal esnafından ATB ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan ise Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'nin 14- 26 Şubat tarihlerine ilişkin toptancı hal ürün fiyat listelerini paylaştı. 1 haftalık soğuk nedeniyle domateste çok bir zarar olmadığını ancak ürün hasadının ciddi oranda azaldığını belirten Cüneyt Doğan, "Seralarda soğuktan domates kızaramadı. Genel olarak tüm ürünler için de geçerli. Büyüyemedi veya olgunlaşamadı. Soğuk; domatesin kızarması, olgunlaşmasını yavaşlatıyor. Havaların ısınmasıyla belki 1 hafta, 10 gün sonra tekrar toparlayabilir. Burada ihracat da önemli, başka ülkelerden daha ucuza mal geliyordu. Soğuk oralarda da etkili oldu mu bilmiyoruz, ona göre pazarın fiyatları oturur" diye konuştu.

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FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ndeki 14 Şubat ile 26 Şubat tarihleri arasındaki fiyatlardaki değişiklikler şöyle oluştu:

"14 Şubat'ta 15 TL olan domatesin en düşük fiyatı yüzde 100 artışla 30 TL'ye, 20 TL olan üst sınır fiyatı ise 33 TL'ye yükseldi. Kokteyl domates alt-üst sınırları bakımından 30-35 TL iken soğukların ardından 26 Şubat'ta 45-50 TL bandına çıktı. Sivri biber 53 TL'den 62 TL'ye, kıl biber 70 TL'den 90 TL'ye, kılçık biber 80 TL'den 100 TL'ye yükseldi. Çarli biber 45 TL'den 50 TL'ye çıktı. Dolmalık biber 42 TL'den 65 TL'ye yükseldi. Uç burun köy biberi 55 TL'den 90 TL'ye çıktı. Kapya biber 50 TL iken 60 TL oldu. Patlıcan 45 TL'den 60 TL'ye, kabak 27 TL'den 37 TL'ye, salatalık 37 TL'den 43 TL'ye çıktı." (DHA)

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