Ata tohumundan üretiyor, kilosunu 400 TL’den satıyor!

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Bakırköy Mahallesi’nde çiftçilik yapan 66 yaşındaki Mehmet Ali İnan, sebze üretiminde yaşadığı pazar sorunu ve zararların ardından farklı bir üretim alanına yöneldi. İnan, yıllardır köyde kullanılan ata tohumundan yetiştirdiği acı biberleri pul bibere dönüştürerek kendisine yeni bir gelir kapısı oluşturdu.

Eşini yaklaşık 2,5 yıl önce kaybeden ve yaşamını annesiyle sürdüren İnan, tarlasında yetiştirdiği biberleri hasat sonrasında işleyerek Türkiye’nin farklı illerindeki müşterilere ulaştırıyor.

ZARARIN ARDINDAN ATA TOHUMLU BİBERE YÖNELDİ

İnan, daha önce farklı türlerde sebze yetiştirdiğini ancak pazarlama sorunları ve zarar nedeniyle bu üretimi bıraktığını söyledi. Mart ayında kendi ürettiği ata tohumlarından fide hazırlayan çiftçi, 5 dönümlük arazisine yaklaşık 35 bin fide dikiyor.

Biberlerin bakımını da kendisi üstlenen İnan, hasat döneminde kızaran ürünleri kökleriyle birlikte sökerek önce tarlada, ardından serada kurutuyor. Tamamen kuruyan biberlerin sapları annesi ve zaman zaman çocuklarının da yardımıyla temizleniyor. Daha sonra makineden geçirilen biberler pul biber haline getiriliyor.

Biber üretimine geçiş sürecini ve kullandığı tohumun özelliklerini anlatan Mehmet Ali İnan, şu ifadeleri kullandı: "İşte bir abimizin sayesinde başladık, o da vefat etti. O ölünce biz de başladık yani. Yardım ediyordum ona. Daha önce biber, domates ekiyordum. En son çeşitli bahçe biberi ektim. Dolma, çarliston, demre, yağ biberi, bunları ektim. Sonra zarar edince bıraktım işi. Tarlada kaldı yani. Sonra buna geçtim. Mart ayında çimini yetiştiriyorum, tohumlarından fide üretiyorum. Arsa var, arsaya, böyle seranın altına. İşte onu tek tek ekiyoruz, sıra sıra. Suluyoruz, ilacını atıyoruz. 5 dönümlük bahçe için fideleri kendim yetiştiriyorum. Bu hibrit değil. Bu köyde yıllardır kullanılan ata tohumu. Kırmızı acı biberin ata tohumu. Devamlı alıyoruz tohumunu, kendimiz hep ekiyoruz fidesini yapıp bahçeye ekiyoruz. Tohuma para vermiyoruz bu şeyden. Dönümüne 6 bin 500-7 bin tane fide gidiyor. Ne yapar işte yaklaşık 35 bin fideyi tohumlarından kendim yetiştiriyorum."

5 DÖNÜME 35 BİN FİDE DİKİYOR

Ata tohumundan kendi fidesini üreten İnan, 5 dönümlük üretim alanında dönüm başına 6 bin 500 ila 7 bin arasında fide kullanıyor. Böylece toplamda yaklaşık 35 bin fideyi kendi imkanlarıyla yetiştirerek tarlasına dikiyor.

Üretim sürecinde tarlanın hazırlanması, karıkların açılması ve damlama sulama sisteminin kurulmasının ardından dikim gerçekleştiriliyor. İnan, bir günlük dikim çalışmasında yaklaşık 14 kişinin görev aldığını belirtti.

BİBERLER ÖNCE TARLADA, SONRA SERADA KURUTULUYOR

Biberlerin olgunlaşıp kızarmasının ardından hasat aşamasına geçiliyor. Köklerinden sökülen biberler bir süre tarlada bekletildikten sonra seraya taşınıyor ve burada tamamen kurutuluyor.

Kurutma işleminin ardından biberlerin sapları temizleniyor. Bu aşamada İnan’a annesi ve zaman zaman çocukları da destek oluyor. Saplarından ayrılan biberler daha sonra makinede çekilerek pul bibere dönüştürülüyor ve paketleniyor.

İnan, üretimin tarladan satışa kadar olan bölümünü ise şöyle anlattı: "Fide yetişince tarlayı hazırlıyoruz. Karığını çekiyoruz, damlamasını çekiyoruz. Ondan sonra işçilerle ekiyoruz. Yani bu tarlayı aşağı yukarı 14 kişi falan ekiyor bir günde. Olgunlaşınca, yani kızarınca köklerinden söküp tarlada bir süre kurutuyorum, ardından seraya alıyorum tamamen kuruyor. Annem ve ben, bazen yardıma gelen çocuklarımla saplarını temizliyoruz. Sonra makinede çekiyoruz. Çektikten sonra paketliyoruz. Türkiye'nin her yerine yolluyoruz. Kilosu 400 lira. Gaziantep'e bile acı biber gönderiyoruz. Geziyorum, lokantaları geziyorum, beni biliyorlar onlara satıyorum. Sezonda ortalama bir ton pul biber yapıyorum. Ekimi, biçimi, işçiliği, bunları çıkarırsan 300 bin lira gibi para kalıyor ama hasadına, saplarından ayırmaya, tarlada alt üst etmeye işçi almıyorum. Hepsini kendim ve annem yapıyoruz. O da yetiyor bize işte."

SEZONDA 1 TON PUL BİBER ÜRETİYOR

Üretim sezonunda ortalama 1 ton pul biber elde eden İnan, ürünlerinin kilogramını 400 liradan satıyor. Hazırladığı pul biberleri Türkiye’nin farklı bölgelerine gönderirken satış ağı içerisinde Gaziantep de bulunuyor.

İnan ayrıca çevredeki lokantaları ziyaret ederek ürünlerini doğrudan tanıttığını ve kendisini tanıyan işletmelere satış yaptığını belirtiyor. Böylece ata tohumundan ürettiği acı pul biberleri hem farklı illerdeki müşterilere hem de lokantalara ulaştırıyor.

İşçilik ve üretim giderleri çıkarıldığında sezonda yaklaşık 300 bin lira gelir kaldığını ifade eden İnan, özellikle hasat, sap temizleme ve tarlada biberleri alt üst etme gibi işleri annesiyle birlikte kendisinin yaptığını, bu aşamalarda işçi çalıştırmadığını belirtiyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır