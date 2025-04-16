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  4. Av yasağı başladı! Küçük teknelerin getirdiği balıklar mezatta satıldı

Av yasağı başladı! Küçük teknelerin getirdiği balıklar mezatta satıldı

16.04.2025 13:26
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Av yasağının başlaması ile birlikte büyük tekneler limana demir atarken, küçük teknelerin mesaisi sürüyor.

Av yasağı başladı! Küçük teknelerin getirdiği balıklar mezatta satıldı

15 Nisan-1 Eylül 2025 tarihleri arasında tüm denizlerde ticari amaçlı ensdüstriyel balıkçılık yapan gırgır ve paraketa gibi geleneksel yöntemler ile deniz canlıları avcılığı yapılması yasaklandı. Büyük tekneler limanlara demirlerken, küçük teknelerin mesaisi ise sürüyor.

Av yasağının başladığı gece denize açılan balıkçılar bolca istavrit ile kıyıya döndü. Ereğli Balık Hali’nde hamsi ve istavritin kasası bin 500 TL, kalkan balığının kilosu 700 ile bin TL arasında satışa sunuldu.
Küçük teknelerin getirdiği balıklar mezatta alıcı buldu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balık av yasağı
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