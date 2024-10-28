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  4. Avusturya'da 25 yıl yaşayıp Kırşehir'e döndüler! Oğlu Ziraat bölümünü kazanınca kolları sıvadı... Şimdi 222 tane ceviz ağacı var

Avusturya'da 25 yıl yaşayıp Kırşehir'e döndüler! Oğlu Ziraat bölümünü kazanınca kolları sıvadı... Şimdi 222 tane ceviz ağacı var

28.10.2024 14:39
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da 25 yıl yaşadıktan sonra memleketi Kırşehir'e dönen 48 yaşındaki taksi şoförü Gökmen Saraç, ziraat fakültesini kazanan oğluyla tescilli Kaman cevizi üretiyor. Saraç, "Burayı aldığımızda harabe haldeydi, uğraşarak şu anki konumuna geldi ve daha ilerisine götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Avusturya'da 25 yıl yaşayıp Kırşehir'e döndüler! Oğlu Ziraat bölümünü kazanınca kolları sıvadı... Şimdi 222 tane ceviz ağacı var

İki yıl önce Kırşehir'e dönen Gökmen Saraç, Mucur ilçesine bağlı İnanç köyünden 20 dönüme yakın bakımsız bir bahçeyi satın aldı. Bahçede kurumaya yüz tutmuş ceviz ağaçlarının bakımını yapan Saraç ve oğlu Furkan Enver, kısa sürede büyüyen ağaçlardan bu yıl ilk ürünlerini topladı.

Gökmen Saraç, şehrin verimli toprağından faydalanmayı ve üretime katkı sunmayı amaçladıklarını anlattı. Ceviz üretiminin zor olmasına rağmen, üretimin ve doğanın insanı mutlu ettiğini aktaran Saraç, zevkli bir iş yaptıklarını dile getirdi.

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OĞLUNU DESTEKLEMEK İÇİN BAŞLADI!

Saraç, memleketine döndükten sonra oğlunun Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesini kazandığını, onu teşvik etmek ve desteklemek için de ceviz üretimine başladıklarını anlattı.

222 CEVİZ VE 12 MEYVE AĞACI VAR

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Oğlunun alanında uzmanlığını artırması ve kendisini geliştirmesi için ceviz üretimine önem verdiklerini vurgulayan Saraç, şöyle konuştu:

"Arazimizde 222 ceviz ve 12 de meyve ağacı var. Burada güneş enerjisinden ürettiğimiz elektrikle sulama işlemini de yapıyoruz. Oğlumla ilk başladığımızda hortumları ve ana boruları düzenledik. Burayı aldığımızda harabe haldeydi, uğraşarak şu anki konumuna geldi ve daha ilerisine götüreceğiz. Tamamen tel örgü ve kamera sistemi döşedik. Tüm damlama, ana ve kenar borularını yaptık. Hasadın şu ana kadar dörtte üçünü yaptık ve 700 kilodan fazla ceviz bekliyoruz. Satıştan elde edeceğimiz gelirle bahçeyi daha modern hale getirmeyi hedefliyoruz."

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NELER YAPACAKLARINI ANLATTI

Saraç'ın 24 yaşındaki oğlu Furkan Enver Saraç da tarım ve üretim işlerini sevdiği için ziraat fakültesini seçtiğini dile getirdi.
Üretim ve hasat dair tüm işlemlerinin geleneksel yöntemlerle yapıldığını anlatan Saraç, "Bu işi daha teknolojik olarak yapmak istiyorum, kendimi geliştirdim. Burada sistemli yeni hortumlar döşenecek, bazı taşlı alanlar temizlenecek. İki büyük tankeri ana ağ ile bağlayıp telefonla buraya gelmeden sulama işlemlerini halledeceğiz. Bu da bizi bayağı rahatlatacak ve ekonomik açıdan da git gel yapmayacağız" diye konuştu.

Saraç, "Bahçemizde ağırlıklı olarak Kaman 1 ve 2 ceviz çeşidi ile Chandler ve Fernor çeşitleri var. Hepsi farklı ürün veriyor. Uzun yıllar bu işi yapmak, gelir elde etmek istiyorum. Bu iş güzel bir seçenek" dedi.

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HER GEÇEN GÜN CEVİZ ÜRETİMİ ARTIYOR

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç de "İlimizde 35 bin dekar alanda ceviz üretimi yapılmakta ve yaklaşık 450 bin ceviz ağacı bulunuyor. Bu ağaçlardan toplamda sezonda yaklaşık 5 bin tondan fazla üretim yapılıyor. İlimiz ceviz üretiminde çok iddialı ve gün geçtikçe ceviz üretim alanları artmakta." ifadelerini kullandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Avusturya ceviz ağacı
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