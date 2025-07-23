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Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

Karaman'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan yüzde 65 hibe desteği alarak kültür mantarı üretim tesisi kuran 43 yaşındaki Mevlüt Yüca, ayda ortalama 15 ton ürün satıyor. Yüca "Devlet memurluğu süreci biraz yorucu ve hantal geldi. Daha çok çalışmak ve üretmek istedim. Tabii mali kazanç elde etme düşüncesi de etkili oldu. Bir mimarlık şirketi kurdum. Sonra baktık ki çok çeşitli hibe seçenekleri, çok çeşitli destekler var. Fırsatı görünce biz de başvurduk ve bu tesisi kurduk" dedi.

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

Yaklaşık 10 yıl inşaat mühendisi kadrosuyla memur olarak çalışan Yüca, 2021'de kamudaki görevinden istifa ederek mimarlık şirketi kurdu.

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu Fırsatı görünce... 1

Şirketinde TKDK'den (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) destek almak isteyen yatırımcılar için mimarlık projeleri hazırlayan Yüca, verilen desteklerle önemli işletmeler kurulabildiğini görünce TKDK Karaman İl Koordinatörlüğüne başvurdu.

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu Fırsatı görünce... 2

Aldığı destekle Kazımkarabekir ilçesine 5 odalı mantar üretim tesisi kuran Yüca, destek kapsamında tesisin çatısına kurduğu güneş panelleriyle enerji ihtiyacının tamamını karşılamasının yanı sıra fazla enerjiyi de satarak önemli bir gelir de elde etti.

Yüca, AA muhabirine, ilk başlarda tesis kurma planının olmadığını ancak hazırladığı projelerle kurulan işletmeleri görünce kararının değiştiğini söyledi.

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu Fırsatı görünce... 3

Tesiste 6 kadına iş imkanı sağladığını ve 2023 sonlarında faaliyete geçtiklerini belirten Yüca, şunları anlattı:

"Çalışmayı seven bir yapım var. Devlet memurluğu süreci biraz yorucu ve hantal geldi. Daha çok çalışmak ve üretmek istedim. Tabii, mali kazanç elde etme düşüncesi de etkili oldu. Bir mimarlık şirketi kurdum. Müşterilerimize proje hizmeti sunmamızla kurumu tanımış olduk. Sonra baktık ki çok çeşitli hibe seçenekleri, çok çeşitli destekler var. Fırsatı görünce biz de başvurduk ve bu tesisi kurduk. Önce bir pazar araştırması yaptık. Bu alanda bir açık olduğunu fark ederek, mantar üretmeye karar verdik. Tesisimiz 5 odadan oluşuyor. Aylık 15 tondan yıllık yaklaşık 180 ton mantar üretiyoruz. Şu anda daha çok toptan satış yapıyoruz. Çünkü üretim miktarımız çok fazla. Marketlere ve pazarcılara da ürünlerimizi gönderiyoruz."

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu Fırsatı görünce... 4

"HEDEFİ OLAN HERKES DESTEKLERDEN FAYDALANSIN"

Yüca, gıdanın asla bitmeyecek bir sektör olduğunu, iş kurmak isteyenlerin önce pazar araştırması yapması gerektiğini vurguladı.

Tesisin kendi elektriğini ürettiğini aktaran Yüca, bunun önemli bir gider kalemini ortadan kaldırdığına dikkati çekerek, "Çatımızda 120 kilovatlık bir güneş enerji sistemi mevcut. Bizim aylık tüketimimizin tamamını karşılıyor. Bir o kadar da fazlamız oluyor. Enerji fazlasını sisteme satış yapan bir durumdayız. Dolayısıyla herhangi bir enerji bedelimiz yok. Mali olarak ciddi anlamda katkı sağlıyor. TKDK ulaşılamayan bir kurum değil. Hedefi olan, yatırım yapmak isteyen herkese desteklerden yararlanmalarını tavsiye ediyorum." dedi

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu Fırsatı görünce... 5

TKDK Karaman Koordinatörü Dr. Özgür Öztürk de hayalleri olan bütün girişimcilere kapılarının açık olduğunu söyledi.

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu Fırsatı görünce... 6

TKDK Karaman Koordinatörü olarak kentin üretim yelpazesini genişletmek için çalıştıklarına işaret eden Öztürk, "TKDK olarak birçok sektöre destek veriyoruz. Bizim amacımız bölgemizde tarımsal üretimi çeşitlendirmek. İlimizde de bu yenilikçi tesislerin sayısını arttırarak tarımsal çeşitliliği arttırmayı hedefliyoruz. Şu anda IPARD III 7. başvuru çağrı ilanına çıktık. Bütün yatırımcıları TKDK il koordinatörlüklerine bekliyoruz." diye konuştu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
mantar satış şirket tesis üretim
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
devlet girişimcilere iş kurmak isteyenlere her türlü destek veriyor eskiden böyle birşey yoktu
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