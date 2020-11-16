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Aydın'da üretiliyor! Deve sütünün litresi 100 lira

KOBİ HABERLERİ  | 16.11.2020 11:44 | Son Güncelleme

Deve yetiştiriciliğinin önde gelen şehirlerinden Aydın'ın İncirliova ilçesinde üretilen deve sütüne talep arttı. Üretilen sütün litresi, 100 liradan piyasaya sunuluyor.

Aydın'da üretiliyor! Deve sütünün litresi 100 lira

Son dönemde işlerinde hareketlilik yaşayan deve sütü üreticileri, siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.

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Türkiye'de deve sütü üretiminin yapıldığı nadir illerden biri olan Aydın'ın İncirliova ilçesindeki çiftliklerde üretilen sütün litresi, 100 liradan piyasaya sunuluyor.

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Deve sütü, Türkiye'nin farklı illerine ve talebe göre şoklanarak yurt dışına gönderiliyor.

Deve çiftliği sahibi İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmelerinde 40 devenin bakımını yaptıklarını belirtti.

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Diken, yonca, arpa ve burçakla beslenen devenin, sürekli takip edilmesi gerektiğinin altını çizen Kaya, bu işlevin düzenli olarak yapılmaması durumunda hayvandan verim alınamayacağını söyledi.

Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'da yaygın olan deve sütünün, artık Türkiye'de de ciddi miktarda üretildiğine dikkati çeken Kaya, devenin bakımın zor olduğunu vurguladı.

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Kaya, şöyle konuştu:

"Devecilik bizim atamızdan geliyor. Deve sütünün faydalarının bilinirliği artmaya başlayınca bu ürünü pazarlamaya başladık. Deve sütünde C vitamini var ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Salgının (yeni tip koronavirüs) bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri daha çok etkilediği belirtilince deve sütünde çok ciddi talep artışı oldu. Pandemiden önce aylık 300 kilograma kadar satış yapıyorduk şimdi bu rakam 600 kiloya kadar çıktı. Talep çok, herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Avrupa ülkelerine de şoklu halde gönderiyoruz."

KAYNAK:AA

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