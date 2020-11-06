FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu! Kilosu 25 lira

Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu! Kilosu 25 lira

KOBİ HABERLERİ  | 06.11.2020 09:28 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyünde, yılın bu zamanları çıkmaya başlayan ayı (bolet) mantarı ile melki (çam) mantarı köylülerin geçim kapısı haline geldi. Geçen yıl yağışların çok olması dolayısıyla bol olan mantarların kilosu 15 liradan satılırken, bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle 25 liradan alıcı buluyor.

Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu! Kilosu 25 lira

Bayramiç Kazdağları eteklerinde sonbaharda yağan yağmurların ardından çıkan ayı mantarı köylüler tarafından toplanarak satılıyor. Mantarın kilosu 25 liradan tüccarlar tarafından alınıyor. Ormanlık alanlardan toplanan mantarlar Çanakkale’deki firmalara satılıyor. Mantarları alan firmalar ise ürünleri işleyerek Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

Mantarların her yıl Ekim ve Kasım aylarında çıkmaya başladığını belirten Tongurlu köyü Muhtarı Ömer Gürsoy, “ Her sene bu zamanlar da mantar oluyor, millette toplayarak üç beş kuruş para kazanıyor. Birisi ayı mantarı, öbürü de halk arasında kırmızı mantar diye geçer ama biz yörükçesinde melki deriz. Bu mantarları vatandaşlar yiyor. Yağışlar erken olunca, mantarlar da biraz daha erken çıkıyor. Ekim aylarında çıkabilir ama yağışlar biraz geç düştüğü zaman da geç çıkıyor. Bu sene de inşallah yağışlardan sonra çıkacağa benziyor. Ayı mantarı, Kazdağları’nda göknar ve kayın ağaçlarının diplerinde ve meşeliklerin yanında oluyor. Bunlar ekseriyetle oralarda çok olur. Çam mantarı deriz yani melki de çam ağaçlarının çok olduğu yerlerde çıkar” dedi.

AW158764_01

'MAVİ OLAN VE SÜT VEREN MANTAR ZEHİRLİDİR'

Zehirli ve yenilebilir mantarlar hakkında da bilgi veren Gürsoy, “Kurt olan mantar zehirli değildir ama ayı mantarının zehirli olup olmadığını anlamak için elle alt yüzeyi sıkılır. Eğer mavi renk yaparsa onu atacaksın, zehirli mantardır. Mavi renk yapmazsa yenilebilir. Kırmızı mantara gelince, bunun bir benzeri de vardır. Bunların alt kısmında süt veren olursa çok zehirlidir” diye konuştu.

AW158764_07

'KİLOSU 25 LİRADAN SATILIYOR'

Yağışların bollaşmasıyla mantarların artacağını ancak fiyatların çok düşmeyeceğini de sözlerine ekleyen Muhtar Gürsoy, “Ekim ve Kasım ayları boyunca hatta kar yağıncaya kadar bu mantarlar devam eder. Mantarların fiyatlarının bu sene ineceğe hiç benzemiyor. Ayı mantarının kilosu 25 lira, düşse de 10 liradan aşağıya düşmez” şeklinde konuştu.

AW158764_08

'YURTDIŞINA GÖNDERMEK İÇİN ŞİRKETLERE SATIYORUZ'

Mantarları köylülerden toplayarak şirketlere satan Ali Çelik, “Bugünkü piyasamız 25 lira. Yurtdışına göndermek için biz şirketlere veriyoruz. Bolet mantarı aldık. 5-6 tüketici firma var ancak Türkiye’de yağışların az olmasından dolayı Bayramiç Kazdağları’nda biraz mantar oldu. Geçen sene mantar satışı yoğun ve boldu. 15 liradan satıldı ama bu sene yağmur olmadığından dolayı fazla yok, haliyle fiyatlar da arttı biraz” dedi.

KAYNAK:İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı
Bu işi başladı paraya para demiyor! Çok hızlı ürüyorlarBu işi başladı paraya para demiyor! Çok hızlı ürüyorlar
Bekçi alımları ne zaman yapılacak?Bekçi alımları ne zaman yapılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!
Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!
Altın güne hareketli başladı!
Altın güne hareketli başladı!
Dolar tırmanışa geçti!
Dolar tırmanışa geçti!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kilosu 55 lira! Yurt dışına da satılıyor
Kilosu 55 lira! Yurt dışına da satılıyor
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bu ormana giren zengin oluyor!
Bu ormana giren zengin oluyor!
Kilosu tam 800 lira! Zorlu hasat başladı
Kilosu tam 800 lira! Zorlu hasat başladı
Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL
Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Defne yaprağının kilosu 3,5 lira! Dünyaya ihraç ediyor
Dünyaya ihraç ediliyor! Ayda 5 bin lira kazanıyorlar
Emekli astsubay memleketine dönüp solucan gübresi üreticisi oldu
Bu işi başladı paraya para demiyor! Çok hızlı ürüyorlar
Gölgelik diye diktiği fıstık çamı fidanlarından 40 bin lira kazandı
Gölgelik olsun diye dikti! 40 bin lira kazandı
Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor
Dünya onun peşinde! Kilosu 2,5 lira
Niğde’de üretilen doğal sirkeler 15 ülkeye ihraç ediliyor
Niğde’de üretiliyor! 15 ülkeye ihraç ediliyor
Üretimi düşen ıhlamurun kilosu 150 liradan satılıyor
Geçen sene 100 liraydı, bu yıl 150 lira oldu!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.