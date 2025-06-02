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'Aylık 100 bin TL ile iyi geçiniyoruz' Bu işle evini de yaptı 'Ya asgari ücretle fabrikada çalışacak ya da burada çalışacak'

Türkiye'nin en erkenci patatesinin yetiştiği Adana'da hasat sürerken 'yükleyici' olarak bilinen özel işçiler tarlada ürünleri toplayıp kamyona yüklüyor. Günde ortalama 250-300 ton patates yükleyen işçiler günlük 2500 TL yevmiye alıyor. Aylık 90 - 100 bin TL arasında kazandıklarını belirten işçiler herkesin yapamayacağını, birçok gencin iş beğenmediğini söyledi. İşçiler "Mesleği olmayan için bu işlerden başka iş yok. Ya gidip asgari ücretle fabrikada çalışacak ya da gelip burada çalışacak" dedi.

'Aylık 100 bin TL ile iyi geçiniyoruz' Bu işle evini de yaptı 'Ya asgari ücretle fabrikada çalışacak ya da burada çalışacak'

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da erkenci patateste hasat 3 hafta önce başladı. 70 bin dönüm alanda ekilen erkenci patates, tarlada toplandıktan sonra kamyonlara özel bir işçi grubu tarafından yükleniyor.

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Hasat başladıktan sonra da Afrika sıcaklarının bastırmasına rağmen işçiler, bir günde ortalama 100 ton patatesi kamyonlara yükleyerek İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt genelinde tüm illere gönderilmesini sağlıyor.

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Günlük ortalama 2 bin 500 lira kazanan işçiler, yaptıkları işten de aldıktan paradan da şikayetçi olmadıklarını söyledi.

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"BİZİM İŞİMİZ BU, YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Niğde'den patates hasadı için Adana'ya geldiğini anlatan Rüstem Aldemir (25), "İşimiz biraz zor. Niğde'den buraya hamallık yapmaya geldik. Günlük kazancımız 2 ila 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Günlük ekip olarak 250-300 ton patates yüklüyoruz. Bizim işimiz bu, yapacak bir şey yok. Önce Adana'da işe başlıyoruz sonra Niğde'ye gidiyoruz, orada kışın da depolarda çalışıyoruz" diye konuştu.

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"AYLIK 90-100 BİN LİRAYLA İYİ GEÇİNİYORUZ"

İleriki yaşlarda bel fıtığına yakalanma riski olduğunu belirten Aldemir, "Yaşımız daha genç ama ileride çok ciddi bel fıtığı sıkıntısı yaşıyoruz. Buradan çıkıp düzenli işe girsek asgari ücret ile geçinemiyoruz, burada en azından aylık 90-100 bin lirayla iyi geçiniyoruz" ifadelerini kullandı.

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Murat Karakeytir de (42), "12 yaşından bu yana tarım işçiliği yapıyorum" ifadelerini kullandı.

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Karakeytir "Ortalama günlük 20-25 ton kişi başına yük düşüyor. Bel ağrısı, varis ve birçok hastalığa yakalanma riskimiz oluyor ama yapacak bir şey yok, ekmek paramızı buradan kazanıyoruz. Günlük 2 bin 500 lira para kazanıyoruz. Ayda 20-23 gün çalışıyoruz. Yaptığımız iş zor, bin kişiden birkaç kişinin yapacağı bir iş bu" dedi.

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"GENÇLER OKUMALI, MESLEK LİSESİNE GİTMELİ"

Gençlerin iş beğenmediğine de değinen Karakeytir, "Küçüklükten bu yana bu işi yapıyoruz. Mesleği olmayan birisi için bu işlerden başka iş yok. Ya gidip asgari ücretle fabrikada çalışacak ya da gelip burada çalışacak. Ülkemizde ciddi bir meslek açığı var. Gençler okumalı, meslek lisesine gitmeli" dedi.

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"BU İŞİ YAPARAK EVİMİ YAPTIM, KIZIMI GELİN ETTİM"

Devamında Karakeytir "Ben bu işi yaparak hem evimi yaptım hem de kızımı gelin ettim. Yaptığınız işi küçümsemeyin, gayret gösterin" şeklinde konuştu. (İHA)

AW468113_10Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İşçi maaş aylık
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