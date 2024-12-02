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'Aynı fiyata daha çok et yerler' Rağbet arttıkça arttı! 'Satışlar çok iyi'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
02.12.2024 10:07
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Eskişehir'de soğuk havaların artması sonrasında fiyatları 250 - 300 arasında seyreden balıklara, vatandaşların talebi arttı. Son zamanlarda satışların oldukça iyi olduğunu anlatan tezgahtar Barış Çağan hamsinin en çok tercih edilen balık olduğunu belirtip "Ama temizlendiği zaman bir kilo hamsiden geriye 600 gram et kalır ve 400 gramı çöpe gider. Ama çinekop temizlendiği zaman bir kilo çinekoptan 800 gram net balık çıkıyor. İnsanlar çinekop alırlarsa aynı fiyata daha çok et yemiş oluyorlar" dedi.

'Aynı fiyata daha çok et yerler' Rağbet arttıkça arttı! 'Satışlar çok iyi'

Kent genelinde son günlerde soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye devam ederken, kış aylarının vazgeçilmez besinlerinden biri olan balığa Eskişehirli vatandaşların rağbeti oldukça arttı. Eskişehir'de balık tezgahtarlığı yapan Barış Çağan, satışların çok iyi gittiğini belirtirken, vatandaşların genelde hamsi tükettiklerini belirtti.

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“VATANDAŞLARIN ÇİNEKOP VE BARBUN ALMALARINI TAVSİYE EDERİM”

Son zamanlarda satışların oldukça iyi olduğunu anlatan tezgahtar Barış Çağan, palamut satışında yavaşlama olduğunu belirterek, “Hemen hemen bütün balıklara halkımız tarafından rağbet var, her çeşit balık tercih ediliyor. En çok hamsi gidiyor, onun fiyatı da yenice 300 liraya çıktı. Ayrıca vatandaşların çinekop ve barbun almalarını tavsiye ederim çünkü hamsi parasına düştü. Barbunun fiyatı 250 lira, çinekopun fiyatı ise 300 lira oldu. Vitamin olarak ise çinekopu tavsiye ederim. Vitamin bazında bu balık daha zengin” şeklinde konuştu.

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“ÇİNEKOP ALANLAR AYNI FİYATA DAHA ÇOK ET YERLER”

Hamsinin en çok tercih edilen balık olduğunu belirten Barış Çağan, “Hamsi 12 ay boyunca bulunabilir ama temizlendiği zaman bir kilo hamsiden geriye 600 gram et kalır ve 400 gramı çöpe gider. Ama çinekop hem lezzetli hem de yağlı bir balık olduğu için temizlendiği zaman bir kilo çinekoptan 800 gram net balık çıkıyor. İnsanlar çinekop alırlarsa aynı fiyata daha çok et yemiş oluyorlar. Bu balıklar arasında en pahalısı 300 lira ile çinekop en ucuzu ise 250 lira ile çıplak mezgit dediğimiz Karadeniz mezgiti. Bunun fiyatı hep sabittir, hiç inip çıkmaz. Mezgit de çok lezzetlidir, kesinlikle tavsiye ederim herkese” dedi. (İHA)

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balık balık fiyatları
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