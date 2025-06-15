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Babalar Günü esnafın beklentisini karşılamadı 'Müşteri gelmiyor! Çok büyük bir düşüş var'

Eskişehir'de esnaf, geçen yıllara kıyasla özel günlerde hareketliliğin azaldığını dile getirdi.

Babalar Günü esnafın beklentisini karşılamadı 'Müşteri gelmiyor! Çok büyük bir düşüş var'

Esnaf Sarayı'ndaki satıcılar, önceki yıllarda yaşanan yoğunluğun bu sene görülmediğini ifade etti.

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Dükkân sahibi Nuri Vatansever, "Eskiye kıyasla çok büyük bir düşüş var. Özel günler için olan etkinlikler artık azalıyor ve içeriğini yitiriyor. Bundan 10-15 sene önce bu duygular çok daha yoğundu. Yaz dönemi ve babalar günü olmasına rağmen müşteri gelmiyor. Bunun sebebini de hem ekonomiye istinaden olduğunu hem de hediyeleşme kültürünün de yeni nesillerde azaldığından dolayı olduğunu düşünüyorum" dedi.

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"BABALARIMIZ SENEDE BİR GÜN DEĞİL, HER GÜN HATIRLANMAK İSTİYOR"

Bu tür özel günlerin satışlara beklenen katkıyı sağlamadığını düşündüğünü belirten Nurettin Kirit, şunları söyledi:

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"Anneler Günü'nde ve Babalar Günü'nde satış az oluyor. Özel günlerden sadece sevgililer gününde satış yapılıyor. Eskilerde de babalar gününün pek bir kıymeti olmazdı. Belirli günlerde satışları hızlandırmak için olan kapitalist bir yaklaşım. İnsanların nelere para harcayacağını bildiklerinden vatandaşları hediyeleşmeye yönlendiriyorlar. Babalarımız da saygı ve sevgi bekliyor, senede sadece bir gün değil her gün hatırlanmak istiyorlar." (İHA)

AW476637_05Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Babalar Günü Esnaf
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