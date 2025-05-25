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Babasının hayaliydi, ilde bir ilki yaptı! 'Görenler şaşırıyor'

Sivas’ta bir çiftçi, babasının deve kuşu besleme hayalini gerçekleştirdi. Sivas’ta ilki yapmak istediğini söyleyen çiftçi, "Bayağı şaşıran oluyor çünkü Sivas’ta görmedikleri bir şey" dedi. Sivas’ta deve kuşu besleyen tek kişi olduğunu söyleyen Öksüz "İki yılı doldurdukları zaman yumurtlamaya başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Babasının hayaliydi, ilde bir ilki yaptı! 'Görenler şaşırıyor'

Sivas’ın Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas beldesinde yaşayan Berat Öksüz, babasının yıllardır hayalini kurduğu deve kuşları için girişimde bulundu. Bir süre araştırma yapan Öksüz, Ağrı’dan 9 adet deve kuşu satın aldı.

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Satın aldığı kuşları beldeye getiren Berat Öksüz, hayvanlar için özel bir kümes yaptı.

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Bozkırın ortasındaki kümeste satın aldığı deve kuşlarını besleyen Berat Öksüz, görenlerin şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.

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"İKİ YILI DOLDURDUKLARI ZAMAN YUMURTLAMAYA BAŞLAYACAKLAR"

Berat Öksüz, Sivas’ta deve kuşu besleyen tek kişi olduğunu söyledi.

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Berat Öksüz, "Önceden babamın aklında böyle bir proje vardı ama uygulayamadı, o da bize kısmet oldu. Sivas’ta bir ilki yaşatalım dedik" şeklinde konuştu.

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Öksüz "Aklımızda da böyle bir proje vardı. Araştırmalarımız sonucunda getirdik" dedi.

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Öksüz "9 tane deve kuşumuz var. Ağrı Doğubayazıt’tan getirdik. Et, etlik yetiştirme, yumurta, civciv. Bayağı şaşıran oluyor çünkü görmedikleri bir şey" ifadelerini kullandı.

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Öksüz "Bunları getirdiğimde onlara özel bir yer yaptım, barınak. Özel yem karışımları var. Onları özel olarak aldığım yerden istedim, onlara göre yaptılar, ben de ona göre besliyorum. 10 aylık ile 1 yaş arasındalar" dedi.

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Devamında Öksüz "İki yılı doldurdukları zaman yumurtlamaya başlayacaklar" diye konuştu. (İHA)

AW462291_01Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Sivas
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