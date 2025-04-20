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Bakan Yardımcısı Gümen açıkladı: İznik’te 63 bin dekar alan zirai dondan etkilendi

20.04.2025 16:05
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, “İznik'te zirai dondan yaklaşık 63 bin dekar etkilenen alan var. Buna göre hasarın tespit çalışmaları bittiği zaman, varsa üreticilerimizden hasar tespiti yapılmayan, İl, İlçe Müdürlüklerimize başvursunlar. Gerekli tespitler yapıldıktan sonra ödemeler de yapılır” dedi.

Bakan Yardımcısı Gümen açıkladı: İznik’te 63 bin dekar alan zirai dondan etkilendi

Türkiye’de 16 farklı ürünü etkileyen zirai don sebebiyle Bursa’nın İznik ilçesini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Kaynarca Mahallesi’ndeki meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu. Gümen’e, Vali Erol Ayyıldız, İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin ile AK Parti milletvekilleri Ayhan Salman ve Müfit Aydın da eşlik etti. Zirai don ile ilgili yerinde tespitler yapan Bakan Yardımcısı Gümen, taleplerini dinlediği üreticilere ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

‘BAZI YERLERDE YÜZDE 10, BAZI YERLERDE YÜZDE 100 HASAR VAR’

Meteorolojinin don uyarısıyla birlikte, tüm ekiplerin sahaya indiğini söyleyen Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, “Biz geçen cuma gününden itibaren, öncesinde de sonrasında da tüm ekiplerimizle sahadaydık. İl Müdürlüklerimiz, İlçe Müdürlüklerimiz, TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) ekiplerimiz, meteorolojiden salı günü don uyarısı geldikten sonra, tüm ekiplerimizi sahaya sürmüştük zaten. O günden beri sahada tespitlerimizi yapıyoruz. Pazartesi günü itibarıyla Bakanlığımızdan, TARSİM’den ve İl Müdürlüklerimizden gelen, etkilenen alan belliydi. Ama hasar oranı belli değildi. Şu anda bütün ekipler hasar oranını belirlemeye çalışıyor. Bazı yerlerde yüzde 10, bazı yerlerde yüzde 100 hasar var. Bu birkaç gün içerisinde, belki 1 hafta içerisinde çok net bir şekilde ortaya çıkacak” diye konuştu.

‘20 GÜN İÇERİSİNDE TÜM HASARLAR ÖDENECEK’

Tarım Sigortası kapsamında üreticilerin zararlarının karşılanacağını hatırlatan Gümen, “TARSİM, don kapsamını alan üreticilerimizin zaten yaklaşık 20 gün içerisinde tüm hasarları ödenecek. Ancak don kapsamında poliçe yaptırmamış olan üreticilerimize de Sayın Bakanımızın kabinede yapmış olduğu sunumdan sonra, Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamasını yaptı. ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kaydı olmak üzere, tüm üreticilerimize bir destek açıklayacağız. Destek verilecek. Şu anda onun çalışmaları yapılıyor. Etkilenen hasar oranları tespit edildikten sonra buna yönelik bir ödeme nakit olarak üreticilerimize yapacağız. Üreticilerimizin yanındayız. Her zaman bunu da göstermiş olduk” ifadelerini kullandı.

‘HASAR TESPİTİ YAPILMAYANLAR MÜDÜRLÜKLERİMİZE BAŞVURSUN’

İznik’te de 63 bin dekar alanın zirai dondan etkilendiğini hatırlatan Ahmet Gümen, “İznik'te de etkilenen alan ve hasar oranlarına göre ödemeler yapılacak. Yaklaşık 63 bin dekar etkilenen alan var. Buna göre hasarın tespit çalışmaları bittiği zaman, varsa üreticilerimizden hasar tespiti yapılmayan, İl, İlçe Müdürlüklerimize başvursunlar. Gerekli tespitler yapıldıktan sonra ödemeler de yapılır” dedi.

‘GEREKLİ ADIMLARI İVEDİLİKLE ATACAĞIZ’

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da hasar tespit çalışmalarının bir an önce tamamlanacağını belirterek, “Bugün Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Gümen ile birlikte, İznik Kaynarca’da zirai don afetinden etkilenen bahçelerde incelemelerde bulunduk ve çiftçilerimizin talep ve önerileri dinledik. Çözüm için gerekli adımları ivedilikle atacağız. Tarımın başkenti Bursa’mızda tek bir üreticimizin bile yalnız hissetmesine müsaade etmeyeceğiz. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de hemşehrilerimizin yanındayız. Zarar gören üreticilerimizin yaralarını sarmak, alın terini yerde bırakmamak için tüm imkanlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu. (DHA) Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İznik zirai don
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