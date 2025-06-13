Bakanlık açıkladı! Yabancı çoban için başvurular başladı

Hayvancılık sektörünün gelişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yeni bir adım geldi. Buna göre, ihtiyaç durumunda yabancı çobanların çalışmasına izin verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde hayvancılık sektöründe büyükbaş veya küçükbaş hayvanı bulunan ve Hayvan Bilgi Sistemine kayıtlı hayvancılık işletmelerinde istihdam edilecek çobanların 12 Haziran itibarıyla başvuruları alınmaya başlandı.

Bu kapsamda Türkiye’de bulunan ve en az 6 ay süreyle düzenlenmiş geçerli ikameti olan yabancılar ile yurt dışından Türkiye'de çalışmak için gelecek yabancılar için işverenler tarafından başvuruda bulunulabilecek.

İşletmeler için başvuru şartları:



a) Küçükbaş hayvancılık işletmesinin en az 200 küçükbaş hayvan varlığına sahip olması veya,

b) Besi hayvancılık işletmesinin en az 100 büyükbaş hayvan varlığına sahip olması veya,

c) Süt hayvancılık işletmesinin en az 50 büyükbaş hayvan varlığına sahip olması veya,

ç) Karma (besi ve süt) hayvancılık işletmesinin ise en az 75 büyükbaş hayvan varlığına sahip olması, gerekmektedir.

Kriterlerin her bir katı için bir çoban/sürü yöneticisi olmak üzere aynı hayvancılık işletmesinde en fazla 3 (üç) yabancıya kadar çalışma izni düzenlenecek.