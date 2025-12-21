FİNANS

Bakkal şaşırdı, mahalleli sevindi: 'Rakamı söyledim, hiç tereddüt etmeden tamam dedi'

Hayırsever genç bir çift bir mahalleliyi sevindirdi. Bakkala giren gençler toplam borcu sordu ve bakkala 1 saat süre verdi. Geri geldiğinde rakamı duyan çift hiç tereddüt etmeden bir mahallenin borcunun tamamını kapadı. Bakkal yaşananlardan sonra, "Böylesine büyük bir meblağın toplu ödenmesiyle ilk kez karşılaştım." ifadelerini kullandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde hayırsever genç çift, mahalle bakkalındaki 230 bin liralık veresiye borcunu ödeyerek 50 ailenin borcunu sildi.

Bakkal şaşırdı, mahalleli sevindi: Rakamı söyledim, hiç tereddüt etmeden tamam dedi 1

TÜM BORCU ÖDEDİLER

Çorum'un Alaca ilçesinde, 35 yıldır bakkallık yapan Yasin Yurt'un dükkanına giden ve kimliğinin gizli tutulmasını isteyen genç çift, kısa süre önce hayatını kaybeden anneleri için hayır yapmak istediklerini söyleyerek veresiye defterini almak istedi. Yaklaşık bir saat süren hesaplamanın ardından 50 kişiye ait toplam 230 bin liralık borç olduğu belirlendi. Genç hayırsever, tüm borcu ödeyerek veresiye defterlerini satın aldı.

Bakkal şaşırdı, mahalleli sevindi: Rakamı söyledim, hiç tereddüt etmeden tamam dedi 2

"HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN SATIN ALDI"

Yaşananları anlatan bakkal Yasin Yurt, "İki genç geldi, karı koca olduklarını söylediler. Genç arkadaşımız annesinin vefat ettiğini ve onun hayrına borç defterini kapatmak istediğini söyledi. Toplam borcu hesaplamam için bir saat süre istedi. Geri geldiğinde rakamı söyledim, hiç tereddüt etmeden 'tamam, defterlerin ikisini de satın alıyorum' dedi ve borcu ödedi. 50 kişinin borcu bir anda silindi" dedi.

Bakkal şaşırdı, mahalleli sevindi: Rakamı söyledim, hiç tereddüt etmeden tamam dedi 3

"İLK KEZ KARŞILAŞTIM"

Borçların kapanmasının ardından mahalle halkına durumu sosyal medya üzerinden duyurduğunu söyleyen Yurt, "Paylaşım kısa sürede yayıldı. Herkes borcu ödeyen gencin annesine dualar etti. Tekrar gelen müşterilerimiz borçlarını sorduklarında kapandığını öğrenince hem şaşırdılar hem de çok mutlu oldular. Özellikle kış şartlarında bu yardım ilaç gibi geldi. Daha önce küçük ödemeler görmüştüm ama böylesine büyük bir meblağın toplu ödenmesiyle ilk kez karşılaştım" diye konuştu.

Bakkal şaşırdı, mahalleli sevindi: Rakamı söyledim, hiç tereddüt etmeden tamam dedi 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bakkal borç defter hayırsever mahalle
