FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. Bankacılığı bırakıp o işe başladı! 2 milyon TL harcadı ama... İstediği her yerde müşteri bulabiliyor "Şaşkınlık içerisinde 'Nasıl yaptınız?' diyorlar"

Bankacılığı bırakıp o işe başladı! 2 milyon TL harcadı ama... İstediği her yerde müşteri bulabiliyor "Şaşkınlık içerisinde 'Nasıl yaptınız?' diyorlar"

11.09.2024 10:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de eşi Dilek Kılıçlı’nın mesleğine ilgi duyan Kemal Kılıçlı bankacılığı bırakıp kadın kuaförü oldu. Kılıçlı çocukluk hayali olan karavan ile kuaför salonunu ‘kuaförbüs’ adını verdiği karavanda birleştirdi. Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Kılıçlı “İstediğimiz her yer dükkanımız, her yer kuaför salonumuz olabiliyor. Yani her yer evimiz, her yer işimiz. Karavanın içinde yaşam alanımız var. 4 kişilik ailenin gündelik hayatını karşılayabilecek şekilde yapıldı” dedi.

Kayseri’de 10 yıl özel bir bankada saha operasyon yöneticisi olarak çalışan Kemal Kılıçlı (45), 2018 yılında kuaför Dilek Kılıçlı (39) ile evlendi. Eşinin mesleğine ilgi duymaya başlayan Kılıçlı, ardından bankadaki işini bıraktı, hem eşi Dilek Kılıçlı’nın yanında hem de özel eğitim merkezinde kadın kuaförlüğü ve renklendirme uzmanlığı alanında kendini geliştirmeye başladı. Kesim, fön, renklendirme, saç kaynağı gibi birçok alanda uzmanlaşan Kılıçlı, eşi ile kuaför salonu işletmeye başladı.

BANKACILIGI-BIRAKIP-ESININ-MESLEGI-KUAFO_383751_106326

Çocukluktan beri karavan hayali olan Kemal Kılıçlı eşinin de desteği ile hem işini hem de aile hayatını, satın aldığı ‘kuaförbüs’ adını verdiği otobüse sığdırdı. 4 ay önce uzun yollarda kullanılan bir yolcu otobüsünü satın alıp yaklaşık 2 milyon TL harcayarak karavana çeviren Kılıçlı çifti, mahalle mahalle gezerek müşterilerine hizmet vermeye başladı. Ev ve iş yerlerini aynı otobüse sığdıran Kılıçlı çiftinin şimdiki hayali ise Kayseri’den yola çıkarak Türk devletlerini gezerek mesleklerini icra etmek.

BANKACILIGI-BIRAKIP-ESININ-MESLEGI-KUAFO_383753_106326

‘TAM ZAMANLI OLARAK BU KARAVANDA KALIYORUZ’

İnsanların hem iş yerlerini he de evlerini görünce şaşırdıklarını belirten Dilek Kılıçlı, “25 yıldır kuaförlük sektöründe çalışıyorum. Eşim, çocukluk hayali olan karavanı yapmak istedi. Ben de kuaför olduğum için ikisini birleştirmek istedik. Ardından da böyle güzel bir sonuç ortaya çıktı. Tam zamanlı olarak bu karavanda kalıyoruz. Aynı zamanda da kuaföre gelen müşterilerimizi burada ağırlıyorum. Kuaförde bulunan bütün hizmetlerin çoğunu ‘kuaförbüste’ yapabiliyorum. Müşterilerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Şaşkınlık içerisinde kalanlar oluyor. ‘Nasıl yaptınız?’ diyenler oluyor. Çok rahat bir ortamda hizmet aldıklarını söyleyenler de oluyor. Yolda gören insanlar daha çok şaşırıyor. Birçoğu kırmızı ışıkta falan durduğumuzda ne olduğunu soruyor” dedi.

BANKACILIGI-BIRAKIP-ESININ-MESLEGI-KUAFO_383754_106326

‘HER YER EVİMİZ, HER YER İŞİMİZ’

‘Kuaförbüs’ projesini 4 ayda tamamladıklarını söyleyen Kemal Kılıçlı ise “Karavanda kalmak ve yaşamak benim çocukluk hayalimdi. Bu karavanı yapmaya başladık. Tamamen dizaynını eşim ile birlikte yaptık. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Çok güzel bir tepki alıyoruz. İnsanlar yeniliği ve değişik olan işleri seviyor. Karavanda olması ayrıcalık oluyor. Alışılagelmişin dışında olduğu için dikkat çekiyor. İstediğimiz her yer dükkanımız, her yer kuaför salonumuz olabiliyor. Yani, her yer evimiz, her yer işimiz. Karavanın içinde yaşam alanımız var. 4 kişilik bir ailenin gündelik hayatını karşılayabilecek şekilde yapıldı. Salon, oturma grupları, mutfak, banyo, tuvalet gibi bir evde olması gereken her şey mevcut. Enerji ihtiyacımızı 8 adet 550 W panel ile sağlıyoruz.200 amper jel akümüz var. Normal bir bağ evinin 2 katı şeklinde bir sistem yaptık. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve ev tipi klimayı rahatlıkla çalıştırabiliyoruz. 4 ayda bu karavanı bitirdik. 2 milyon TL’ye bu karavanı dizayn ettik. ‘Kuaförbüs’ karavanımızı ilk önce Türk devletlerini, Özbekistan, Türkmenistan gibi Türk dünyası ülkelerini gezip, sonrasında da bazı ülkeleri ziyaret etmeyi istiyorum. Amacımız, daha çok yer gezip, daha çok insanlarla iletişim kurmak. Burada bizim asıl amacımız ise, benim hayalim ile ticareti bir araya getirmek. Yeni insanlar ve yeni yerler keşfedebilmek” ifadelerini kullandı. (DHA)

BANKACILIGI-BIRAKIP-ESININ-MESLEGI-KUAFO_383755_106326

BANKACILIGI-BIRAKIP-ESININ-MESLEGI-KUAFO_383756_106326

BANKACILIGI-BIRAKIP-ESININ-MESLEGI-KUAFO_383757_106326

BANKACILIGI-BIRAKIP-ESININ-MESLEGI-KUAFO_383758_106326

BANKACILIGI-BIRAKIP-ESININ-MESLEGI-KUAFO_383759_106326

BANKACILIGI-BIRAKIP-ESININ-MESLEGI-KUAFO_383760_106326

BANKACILIGI-BIRAKIP-ESININ-MESLEGI-KUAFO_383761_106326Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kuaför Bankacılık Kayseri karavan
En Çok Okunan Haberler
Narin'in abisi Baran Güran'ın TikTok hesabı ortaya çıktı!

Narin'in abisi Baran Güran'ın TikTok hesabı ortaya çıktı!

Narin'in sır cinayetinde yeni gelişme! Amca Salim Güran'ın avukatından dikkat çeken ifade: Müvekkilim kardeşi için ölüme gider

Narin'in sır cinayetinde yeni gelişme! Amca Salim Güran'ın avukatından dikkat çeken ifade: Müvekkilim kardeşi için ölüme gider

Yeniden zamlandı! Tanesi bile 4 lira oldu

Yeniden zamlandı! Tanesi bile 4 lira oldu

Faizler yüksek diye ev almaktan vazgeçenler bu detayı bilmiyordu!

Faizler yüksek diye ev almaktan vazgeçenler bu detayı bilmiyordu!

Otomotiv sektörü Volkswagen kararı sonrası sarsıldı...

Otomotiv sektörü Volkswagen kararı sonrası sarsıldı...

Volkswagen sonrası BMW'den de şaşırtan haber geldi

Volkswagen sonrası BMW'den de şaşırtan haber geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.