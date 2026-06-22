Bankacıydı bıraktı, başladığı yeni iş büyüdükçe büyüdü

Ordu Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerinden yararlanan üreticiler arasında yer alan Merve Tutal'ın (28) hikayesi, şehir yaşamından kırsala dönüşün başarılı örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. İstanbul'da özel bir bankada görev yapan Tutal, izin için geldiği Fatsa'daki köyünde annesinin yürüttüğü seracılık faaliyetlerine destek verdi. Bu süreçte üretim yapmaktan büyük keyif alan genç kadın, şehir yaşamını geride bırakıp memleketine dönme kararı aldı.

ÜRETİM BAŞARILI OLUNCA KAPASİTE ARTIRILDI

Annesinin Covid-19 pandemisi döneminde başladığı seracılığı büyütmek isteyen Tutal, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların sağladığı desteklerden yararlanarak üretime başladı. İlk serada elde edilen başarılı sonuçların ardından yeni seralar kuran aile, zamanla üretim kapasitesini artırdı.

Fırtınada zarar gören seralarını da belediyenin sağladığı sera naylonu desteğiyle yeniden ayağa kaldırdı. Bugün 3 serada faaliyet gösteren Merve Tutal ve annesi, çeşitli sebze ve meyvelerin yanı sıra sebze fideleri de yetiştiriyor. Üretimde doğal yöntemleri tercih ettiklerini belirten Tutal, ürünlerinin tüketiciler tarafından beğeniyle karşılandığını söyledi.

"YAPTIĞIMIZ İŞTEN MUTLUYUZ"

İstanbul'dan Ordu'ya dönüş sürecini anlatan Tutal, köy yaşamının kendisine huzur verdiğini ifade ederek, "İstanbul'da özel bir bankada çalışırken izne geldiğimde köy hayatının daha sakin ve yaşanabilir olduğunu gördüm. Annemin seracılık çalışmalarına destek oldum ve bu işi çok sevdim. Daha sonra görevimden ayrılarak Ordu'ya yerleştim. Desteklerle başladığımız üretim sürecinde her geçen gün daha da büyüdük. Şehirde zihinsel olarak yoruluyorduk, burada ise fiziksel olarak yoruluyoruz ancak yaptığımız işten mutluyuz" dedi.

Seracılık faaliyetlerini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Tutal, üretim sürecinde kendilerine destek veren kurumlara teşekkür etti.