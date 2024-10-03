FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. Başta hobisiydi, talep görünce satışa başladı 'Bölgede benden başka yapan yok' Satışları arttı, yoğun ilgi

Başta hobisiydi, talep görünce satışa başladı 'Bölgede benden başka yapan yok' Satışları arttı, yoğun ilgi

03.10.2024 15:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da Türk kalpak ustası 64 yaşındaki Kenan Başusta, bu işe 6 yıl önce hobi olarak başladığını belirterek, “Şu anda Karadeniz’de benden başka Türk Kalpak ustası yok. Özellikle kışın sıcak tuttuğu için çok tercih ediliyor” dedi. Başta hobisi olan bu işte talep görünce satış yapmaya başladığını ifade eden Başusta, soğukların gelmesiyle kalpak satışlarının arttığını söyledi.

Başta hobisiydi, talep görünce satışa başladı 'Bölgede benden başka yapan yok' Satışları arttı, yoğun ilgi

Genellikle Türkiye, Kafkasya, İran, Rusya ve Orta Asya ülkelerinde kullanılan kalpak, tarihsel olarak çeşitli Türk topluluklarında yaygın olarak kullanılıyor. Samsun’un Ladik ilçesinde kalpak yapan Başusta, 6 yıl önce hobi olarak yapmaya başladığı Türk kalpaklarının yoğun ilgi gördüğünü söyledi. 2010 yılında belediyeden zabıta amiri olarak emekli olduktan sonra terzi olan eşine yardım etmeye başladığını ifade eden Başusta, “6 yıl önce de Türk kalpağına merak sardım. İlk etapta hobi olarak başladım. Talep görünce de satışını yapmaya başladım. Özellikle soğuk havalarda daha çok tercih ediliyor. Ayrıca şehir dışından gelen misafirler de hediye amaçlı alıyor. Şu an bölgemizde benden başka kalpak yapan yok” dedi.

SAMSUN’DA-6-YIL-ONCE-HOBI-OLARAK-BASLADI_419949_116807

‘TÜRK KALPAĞINI KARADENİZ’DE TEK BEN DİKİYORUM’

Karadeniz’de tek kalpak diken kendisinin olduğunu belirten Kenan Başusta, “Gelenek ve göreneklerimizde Türk kalpağı çok eskiden gelen bir giysi olduğu için kaybolmasını, unutulmasını istemedik. İlk önce hobi olarak başladık. Ladik ilçemiz de soğuk bir yer olduğu için tercih edildi. Türk kalpağı doğuda da Kars’ta dikiliyor. Türk kalpaklarına kimisi Çerkez kalpağı diyor, kimisi de Rus kalpağı diyor. Kimi de Kuva-yi Milliye kalpağı olarak lanse ediyor. Bu kalpağı da Karadeniz bölgesinde bir tek ben dikiyorum” diye konuştu.

SAMSUN’DA-6-YIL-ONCE-HOBI-OLARAK-BASLADI_419950_116807

‘GÜNDE 20-25 KALPAK YAPIYORUM’

Soğukların gelmesiyle kalpak satışlarının arttığını ifade eden Kenan Başusta, “Kalpağa özellikle kışın rağbet var. Bu kalpak zevk meselesi olduğu için genelde Çerkez kökenli kardeşlerimiz istiyor. Folklor ekibinden ve okçulukta yarışan ekipler de istiyor. Kayı börkü, Selçuklu börkü kalpaklar yapıyoruz. Kalpakların üstlerini deriden, yanlarını da yapay kürkten yapıyoruz. Hakiki kürk kullanmıyoruz. Kalpaklarımızın dik durması için iç ve üst kısmında hakiki keçe var. Seri çalıştığımız zaman günde 20-25 kalpak yapabiliyoruz” diye konuştu. (DHA)

SAMSUN’DA-6-YIL-ONCE-HOBI-OLARAK-BASLADI_419951_116807

SAMSUN’DA-6-YIL-ONCE-HOBI-OLARAK-BASLADI_419952_116807

SAMSUN’DA-6-YIL-ONCE-HOBI-OLARAK-BASLADI_419948_116807Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Samsun Karadeniz Karadeniz Bölgesi hobi usta
En Çok Okunan Haberler
MSB'den Orta Doğu'da artan gerilimle alakalı açıklama! "Gereken tedbirler alınıyor"

MSB'den Orta Doğu'da artan gerilimle alakalı açıklama! "Gereken tedbirler alınıyor"

İsrail-İran askeri güçleri kıyaslaması! Hangi ordu daha güçlü?

İsrail-İran askeri güçleri kıyaslaması! Hangi ordu daha güçlü?

Erdoğan'ı beklerken dikkat çeken görüntü!

Erdoğan'ı beklerken dikkat çeken görüntü!

İlk kez görücüye çıktı! Yeni TOGG'u görenler gözyaşlarını tutamadı

İlk kez görücüye çıktı! Yeni TOGG'u görenler gözyaşlarını tutamadı

Kripto para borsasındaki milyonlarca lirayı çekemiyorlar

Kripto para borsasındaki milyonlarca lirayı çekemiyorlar

Eylül ayı enflasyonu açıklandı! Emekli ve memur maaşlarını da etkiliyor

Eylül ayı enflasyonu açıklandı! Emekli ve memur maaşlarını da etkiliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.