Başta istemedi: Arkadaşının hediyesi ona yeni bir mesleğin kapısını açtı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde arkadaşının hediyesiyle deve kuşu yetiştirmeye başlayan Ahmet Kılıç, hayvanlarının sayısını artırarak çiftlik kurmak istiyor. Üniversiteden bir sınıf arkadaşının Aksaray'da bu işi yaptığını ve çiftliği olduğunu, kendisine sürekli 'sana da vereyim' dediğini söyleyen Kılıç, 6 ay önce 'Gönder bir bakalım' demesiyle yetiştiriciliğe başladığını ve çiftlik kurmak istediğini anlattı. Kılıç deve kuşu yumurtalarının piyasada 500 ile 1000 lira arasında satıldığını aktardı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde esnaflık yapan Ahmet Kılıç'a, Aksaray'da yaşayan bir arkadaşı 6 ay önce 3 deve kuşu yavrusu hediye etti. İlk etapta istemediği hayvanlara evinin bahçesindeki kümeste bakmaya başlayan Kılıç, zamanla deve kuşu yetiştiriciliğine merak saldı.

Bu konuda araştırmalar da yapan Kılıç, beslenmesinden bakımına her şeyiyle yakından ilgilendiği deve kuşlarının sayısını artırarak çiftlik kurmak istiyor.

Ahmet Kılıç, AA muhabirine, biri dişi 3 deve kuşuna adeta bebek gibi baktığını söyledi.

Hayvanların her şeyiyle kendisinin ilgilendiğini ve bundan büyük keyif aldığını anlatan Kılıç, "2012 yıllarında üniversiteden bir sınıf arkadaşım var. O Aksaray'da bu işi yapıyordu, çiftliği vardı. O tarihten bu yana da sürekli paylaşımlarını görüyordum. O da bana sürekli sana da vereyim diye söylüyordu. 6 ay önce 'Gönder bir bakalım' dedim. Üç tane geldi ve şu an 6 aylıklar. Besliyoruz, öyle bir ilgi duyduk güzel de oldu." diye konuştu.

Kılıç, deve kuşlarını yemin yanı sıra yeşillikle beslediğini ve herhangi bir zorluk yaşamadığını belirtti.

"BÜYÜK BİR ÇİFTLİK KURMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Hayvanlarının sayısını artırmak istediğini ifade eden Kılıç, "Bu işi devam ettirmeyi, büyük bir çiftlik kurmayı düşünüyorum. Mahalleli de hayvanlarımıza çok ilgi duydu, onlar da gelip beslemek istiyor." dedi.

"PİYASADA 500 İLE 1000 TL ARASINDA SATILIYOR"

Kılıç, deve kuşu yumurtalarının piyasada 500 ile 1000 lira arasında satıldığına değinerek, "Bunlar (beslediği deve kuşları), 1,5-2 yaşından sonra yumurta vermeye de başlayacak. Bir ay içinde de 15-16 yumurta veriyor. İlçemize de zamanla katma değer olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

