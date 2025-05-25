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Batman'da mercimek hasadı! Rekolte düşük...

Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, yılın ilk mahsulü olan mercimek hasadına başladı.

Batman'da mercimek hasadı! Rekolte düşük...

İlçede mercimeklerin sararmasıyla birlikte hasat başlarken, biçilen mercimekler, yaklaşık bir hafta da kurumaya bırakılıyor. Kuruyan mercimekler, ardından makinelerden geçiriliyor.

Öte yandan bu yıl yağışların yeteri düzeyde olmaması nedeniyle mercimekte rekoltenin düşük olduğu belirtiliyor. Yağışsız geçen bir dönemde kuru tarım yapılan arazilerin genelinde rekolte düşüklüğü bekleniyor. Ürün kalitesinin az olduğunu belirten çiftçilerden Siraç Korkut, bu sene verimin geçen seneye göre hemen hemen yüzde 50 bir düşüş olduğunu söyledi.

Bu sene yağışların zamanında yağmaması ve mevsimlerin değişmesi verimi düşürdüğü değerlendirmesinde bulunan Korkut, "Buna da şükretmek lazım. Eskiden teknoloji bu kadar gelişmiş değildi. Eskiye nazaran şu an işlerimiz daha rahat" dedi.

Bilal Üner ise, yağışların az olması ve kışın kar yağışın olmaması nedeniyle ürünlerde düşüş olacağı ifadelerinde bulundu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
mercimek Batman hasat
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