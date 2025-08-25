FİNANS

Beklenen tarih geldi! 1 Eylül'de başlayacaklar, tüm hazırlıklar tamamlandı

Balık av sezonunun açılmasına sayılı günler kala Karadenizli balıkçılar son hazırlıklarını tamamlarken, yeni sezonda özellikle hamsiden umutlu olduklarını belirtiyor. Kumbaşı Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Şahin Aydemir, "Şuanda sayılı günler kaldı, dört gözle sezonu bekliyoruz" dedi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül'de sona erecek. Av yasağı boyunca teknelerini limana çeken balıkçılar, sezona sayılı günler kala son hazırlıklarını tamamlıyor. ‘Vira Bismillah' diyecekleri günü sabırsızlıkla bekleyen, teknelerinin motor, boya ve genel bakımlarını yapan balıkçılar, son olarak ağları yeniden gözden geçiriyor. Balıkçılar bu yıl hamsiden umutlu olduklarını ancak palamut balığının henüz olgunlaşmadığını belirtiyor.

Beklenen tarih geldi! 1 Eylül de başlayacaklar, tüm hazırlıklar tamamlandı 1

"SEZONDAN UMUTLUYUZ"

Kumbaşı Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Şahin Aydemir, bu yıl palamut balığından beklentilerinin zayıf olduğunu söyledi. Aydemir, hamsinin bol miktarda çıkacağını beklediklerini ifade ederek, "Balıkçılarımız yaz sezonunda ağların bakımını yaptı, kayıkların boya ve motor bakımlarını yaptılar. İnşallah sezondan çok umutluyuz. Şu anda sayılı günler kaldı, dört gözle sezonu bekliyoruz" dedi.
Beklenen tarih geldi! 1 Eylül de başlayacaklar, tüm hazırlıklar tamamlandı 2

"PALAMUT OLABİLİR"

Balıkçı Erkan Akdeniz, sezonda yoğunluğun hamsi olacağını tahmin ettiklerini belirterek, "Palamut geç doğum yaptı. Geçen sene kadar bol olmasa bile ekim sonu kasım başı gibi yine palamut balığı da olur diye düşünüyorum. Şu anda ufak noksanlarımız var, sezonu bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Beklenen tarih geldi! 1 Eylül de başlayacaklar, tüm hazırlıklar tamamlandı 3

Turgay Aydemir isimli balıkçı da tekne ve ağ bakımlarını yaptıklarını, hamsinin bol olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Balıkçılar sayılı günler kala son hazırlıklarını tamamlamaya çalışırken, 1 Eylül tarihi ile birlikte 'Vira Bismillah' diyerek denizlerde nasiplerini arayacaklar.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

palamut Balıkçı kobi
