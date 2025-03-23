FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. 'Ben de mesleği bıraktıktan sonra ne olacak?' Tek sıkıntıları çırak bulunamaması

'Ben de mesleği bıraktıktan sonra ne olacak?' Tek sıkıntıları çırak bulunamaması

23.03.2025 15:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojiye yenik düşen bakır ve kalaycılığın Aydın’daki son temsilcilerinden olan 57 yaşındaki 2 çocuk babası Murat Uçar, çırak olarak girdiği mesleğinde 50 yıla yaklaşırken, en büyük korkusunun vatandaşın bakırlarının ortada kalması olduğunu söyleyerek "Bakır bitmez ama usta bitti" dedi.

'Ben de mesleği bıraktıktan sonra ne olacak?' Tek sıkıntıları çırak bulunamaması

Aydın’da yaşayan Murat Uçar (57), çırak olarak başladığı bakır ve kalaycılık işinde 49. yılını doldurdu. Bu mesleğin şehirdeki son temsilcilerinden olan Uçar, yetiştirecek çırak bulamadıklarını ifade ederken, en büyük hayallerinden birisinin de ustalığını genç nesillere aktarabilmek olduğunu söyledi.

AW418533_01

Aydın genelinde kalay ustası sayısının bir elin parmağını geçmediğini ve işini bıraktıktan sonra vatandaşların bakırlarının orta kalacağını ifade eden Uçar; "Bakır bitmez ama usta bitti" dedi.

AW418533_02

Kendisinin mesleğinde sona yaklaştığını ve mesleği bıraktıklarında kalay ustalığı mesleğinin kendileriyle beraber toprağa gideceğini vurgulayan Uçar; "1976’dan beri bu mesleği yapıyorum. Baba mesleği zaten. Allah’a çok şükür çocuklarımı evlendirdim, geçimimi buradan sağlıyorum ama tek sıkıntımız çırak bulunmaması. Maalesef çırak yetişmiyor. Öğrenen nesil yok. En büyük korkum, ben de mesleği bıraktıktan sonra bu milletin bakırları ne olacak. Çünkü bu işi yapan usta kalmadı. Bir elin parmağını geçmez 3-5 usta kaldık. Yetişen eleman da yok. Yani bakır bitmez ama usta bitti. Ne olacak bu bakırlar bakalım. Bu sokakta 2 kişiyiz. Aydın genelinde toplasan 5 kişi anca kaldık. Artık yetiştirecek çırak bulamıyoruz. Gerçekten en büyük korkum bu. Bakır çok ama usta yok. Maalesef ustalığımı aktarabileceğim kimse yok. Keşke birisine bırakabilsem" dedi. (İHA)

AW418533_03Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
750 bin üretiliyor! Doğaya salınacak 'Ciddi ekonomik kayıplara yol açtı'750 bin üretiliyor! Doğaya salınacak 'Ciddi ekonomik kayıplara yol açtı'
'Arkadaşım' diyerek seslendi! Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'na desteğini bu sözlerle gösterdi'Arkadaşım' diyerek seslendi! Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'na desteğini bu sözlerle gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Aydın Bakır usta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika... Tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk sözler

Son dakika... Tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk sözler

Dünya İmamoğlu'nu konuşuyor! 'Siyasi rakip' vurgusu

Dünya İmamoğlu'nu konuşuyor! 'Siyasi rakip' vurgusu

'Arkadaşım' diyerek seslendi! Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'na desteğini bu sözlerle gösterdi

'Arkadaşım' diyerek seslendi! Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'na desteğini bu sözlerle gösterdi

TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı

TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı

Tarihe geçecek karar: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Tarihe geçecek karar: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı

SGK'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması! Tarih belli oldu

SGK'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması! Tarih belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.