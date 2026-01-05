FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Bilecik'te berber fiyatlarına zam geldi! İşte 2026 berber fiyatları

Bilecik Giyim, Mensucat ve Sanatkarlar Esnaf Odası, berberlerden gelen saç ve sakal kesimiyle ilgili zam teklifini onayladı.

Bilecik'te berber fiyatlarına zam geldi! İşte 2026 berber fiyatları

Bilecik'te; Giyim, Mensucat ve Sanatkarlar Esnaf Odası, esnaftan zam talebine olumlu yanıt verdi. Saç sakal kesimi ve yıkama fiyatları zamlandı. Yapılan zamlar ile şekilli sakal tıraşı 180 TL, saç-sakal-yıkama-fön 550 TL, saç kesme makas ile 280 TL, yıkama-fön 180 TL, ağda, kulak-burun-ense alma, maske ile saç yıkama 125 TL, sakal tıraşı 140 TL ve anatomik saç kesimi 350 TL oldu.

Bilecik te berber fiyatlarına zam geldi! İşte 2026 berber fiyatları 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir ilde berber fiyat tarifeleri belli oldu Bir ilde berber fiyat tarifeleri belli oldu

İLÇEDE FİYATLAR DAHA YÜKSEK

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yapılan zamlar ile şekilli sakal tıraşı 200 TL, saç-sakal kesimi şekilli 500 TL, sakal tıraşı 150 TL, saç kesimi 300 TL, saç-sakal-yıkama 600 TL,y yıkama 100 TL, maske 150 TL ve ağda 150 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar sonrasında Osmaneli ilçesinde fiyatları Bilecik'i geçmesi tepkilerle karşılandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İslam Memiş'ten akaryakıt açıklamasıİslam Memiş'ten akaryakıt açıklaması
Özel üniversite ücretleri yüzde 90 düştü! Fırsatçıılara dikkat: 'İşlemleri kendiniz yapın'Özel üniversite ücretleri yüzde 90 düştü! Fırsatçıılara dikkat: 'İşlemleri kendiniz yapın'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Berber Bilecik fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Binaları kentsel dönüşüme girecek olanlar dikkat: 15 günlük süre sonunda ev satışa çıkabilir

Binaları kentsel dönüşüme girecek olanlar dikkat: 15 günlük süre sonunda ev satışa çıkabilir

Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi ayrılık haberini verdi! O isimler gitti

Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi ayrılık haberini verdi! O isimler gitti

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

500 bin sosyal konutta 14 ilin kura tarihleri belli oldu

500 bin sosyal konutta 14 ilin kura tarihleri belli oldu

Ruslar beğenmeyince eğitim alıp kendi işini kurdu: 8 ülkeye satıyor

Ruslar beğenmeyince eğitim alıp kendi işini kurdu: 8 ülkeye satıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.