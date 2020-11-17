Bilecik'te ipek böceğinin bir kutusu asgari ücrete satılıyor

Bilecik’te, 19. yüzyılda halkın temel geçim kaynaklarından biri durumuna gelen ipekböcekçiliği, önemini koruyarak merkez ve ilçe köylerinde halen devam ediyor. Yumurtadan tırtıla, tırtıldan kelebeğe giden bir döngünün içinde yaşamını sürdüren ipek böceğinin koza haline gelmesi, toplanan kozaların Koza Birlik yetkililerine teslimi ile ipek olarak çekilmesine kadar olan tüm aşamaları fotoğraflandı ve video kaydı alındı. 1940 yılında üreticilerin de katılımıyla kurulan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KOZABİRLİK) ve bağlı bulunduğu Bilecik 50 numaralı Koza Tarım Satış Kooperatifi, Eskişehir Sarıcakaya Koza Tarım Satış Kooperatifi Mayıslar köyündeki tesislerde canlandırılan ipekböceği yumurtalarını, Bilecik’te ipek böceği üreticilerine adreslerinde teslim ediliyor. 70'İ İNHİSAR İLÇESİ VE KÖYLERİNDE ÜRETİLİYOR Bilecik'te üretilen kozaların yüzde 70'i İnhisar ilçesi ve köylerinde üretiliyor. Son yıllarda ipek böceği üretimini artırmak ve genç kuşakları da üretime dahil etmek için Koza Birlik tarafından ücretsiz dut fidanı desteği de sağlanıyor. Bu anlamda girişimcilere 1 yıllık asgari ücrete eş değer gelir elde edecek toplu ve sistemli dut bahçeleri oluşturuluyor.

HER BİR KOZADAN TEK PARÇADA UZUNLUĞU 800-1200 METRE ARASINDA Yumurtadan çıkan ipek böceği tırtılının, sadece dut yaprağı yiyerek, her bir kozadan tek parçada uzunluğu 800 - 1200 metre arasında değişen dünyanın en sağlam ipliğini ürettiği, 3 kilo ipek böceği kozasından, 2 kilo kadar ham ipek çıktığı, Tıp alanında ameliyat ipi olarak kullanılmasının yanında çelik yelek, paraşüt kumaşı, uzay sanayiinde, tekstil ve dokuma sektöründe de kullanılan ipek, bilinen en sağlam doğal iplik olduğu. 3 NESİLDİR İPEK BÖCEĞİ YETİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORLAR Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan çiftçiler, 45 günlük bir sürede ekonomilerine katkı sağlamak için ayrıca ipekböceği besliyor. Osmaneli ilçesine bağlı Günüören köyünde de Hatun ailesi, 3 nesildir ipek böceği yetiştirmeye devam ediyor. 'GENÇLERİMİZ, 45 GÜNLÜK BİR ÇABAYLA İHTİYAÇ DUYABİLECEKLERİ GELİRİ ELDE EDEBİLİRLER' Vali Bilal Şentürk, bir taraftan hem geleneği yaşatmak, hem de aile bütçesine katkı sağlamak adına ipek böceği yetiştiriciliğinin Bilecik ve ilçelerinde devam ettiğini belirterek, tarihi ipek yolu denmesinin sebebinin de ipeğin ne kadar kıymetli ticaret malı olduğunu gösterdiğini söyledi. Kurtuluş savaşı döneminde Bilecik merkez ve ilçelerinde 43 civarında ipek işlemeciliği yapılan fabrikanın bulunduğunun kayıtlarda yer aldığını anlatan Vali Şentürk, şunları kaydetti:

''İpek, tarih boyunca önemli bir meta. Tarihi ipek yolu medeniyetlerin oluşmasına yol açan nüfus akışkanlığına sebep vermiş. Bu işi yapan üreticilerimizi biraz daha destekleyerek en azından yeni insanların bu işe girmesine de belki vesile olmak söz konusu olabilir. Ama bu işin, bilinen ve bilindiği yerlerde biraz daha geliştirmeye dönük neler yapabiliriz noktasında arayış içerisindeyiz. Yeni kuşak gençlerden de bu işe ilgi duyanlar olacak ki bunu ticari mahiyette ekonomisine uygun yapılabilsin. Fabrikada veya başka yerlerde, belki daha zahmetli işlerle geçinme gayreti içerisine girmek yerine, kendi köyünde imkan ve kabiliyetini en verimli şekilde kullanarak kendi işinin patronluğunu yaparak ipekböcekçiliğine yönelebilir. İnhisar'dan özellikle Eskişehir'e göç etmiş yoğun bir nüfusumuz var. Buradaki gençlerimizi 45 günlük bir çabayla hayatlarını idame ettirme noktasında daha fazla gelir elde edebileceklerini görmek için köylerine davet ediyoruz.'' 'BİLECİK KADİFESİNİ VE İPEKTEN YAPILAN KUMAŞLARI YENİDEN CANLANDIRMALIYIZ' Gereken desteğin özellikle işi yapanların işin sorumluluğunu alarak, karşılıksız bırakmayarak yeni geçim kapılarının oluşturulabileceğinin altını çizen Vali Şentürk, ''İpekböcekçiliğini, sadece ipekböceğini yetiştirmek için değil, ipeği işleyerek, Bilecik kadifesini ve ipekten yapılan kumaşları yeniden canlandırmalıyız. Yeniden bunu canlandırabilirsek, ipekten daha kıymetli ürünler, katma değeri yüksek ürünler üretilirse, doğal olarak ipekböceğine de verilen ehemmiyet artacaktır. Koza Birlik, hem dut fidanı temininde, hem lavra temininde, hem hasadın yapılmasında, hem de ürünün alınmasında çok iyi destekler ve imkanlar sağlıyor. 10 kutuluk bir ipekböceği lavrasından, bir yıllık ki, o yıl dediğimiz 45 güne sığıyor- bu zaman zarfında sarf edilen emek ile beraber asgari ücretin üzerinde bir gelir elde etmek mümkün. İpekböcekçiliğinin daha da yaygınlaşmasını arzu ediyoruz'' diye konuştu.