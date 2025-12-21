FİNANS

'Bilerek yaptığınızda para zaten geliyor' Makineyi denedi, müşteri istemedi

Kilis'te 4. kuşak olarak sabun üretimi yapan Mehmet Akil Teksabuncu, tamamen el emeğiyle ürettikleri sabunlarda Halep sabununun özünü yaşattıklarını belirterek, doğallıktan ödün vermediklerini söyledi. Teksabuncu, "Makineden geçirdiğimizde müşterilerimiz ‘bu fabrika sabunu' diyerek tercih etmedi. Biz özellikle elle yapılmasına önem veriyoruz" derken "İşi doğru bildiğinizde ve bilerek yaptığınızda para zaten geliyor" şeklinde konuştu.

Kilis'te 4. kuşak olarak sabun üretimi yapan Mehmet Akil Teksabuncu, bir dönem makine üretimine geçtiklerini ancak işlerin düşmesi üzerine yeniden insan gücüne döndüklerini belirterek, el emeğiyle üretilen sabunların daha fazla tercih edildiğini söyledi.

Bilerek yaptığınızda para zaten geliyor Makineyi denedi, müşteri istemedi 1

Sabun üretim sürecini anlatan 20 yıldır sabun üretiminde çalışan ustalardan Ali Furuncu, "Sabun kesiminden sonra şu an damga vuruyoruz. Damgalandıktan sonra sabunları çıkarıyoruz, havalandırıyoruz. Daha sonra tahtalara dizip içeride kafes yaparak istifliyoruz. Ürettiğimiz prinalı sabun sabır olmadan yapılmaz" dedi.

Bilerek yaptığınızda para zaten geliyor Makineyi denedi, müşteri istemedi 2

‘'O DÖNEM GÜMRÜK OLMADIĞI İÇİN HALEP'TEN KİLİS'E YERLEŞMİŞ''

Mesleği lise çağlarından bu yana sürdürdüğünü belirten Mehmet Akil Teksabuncu, "Babam rahmetliden devraldım, ben 4. kuşak oluyorum. Dedem rahmetli Suriye'den gelmiş, o dönem gümrük olmadığı için Halep'ten Kilis'e yerleşmiş. Dedem Halep'te de bu mesleği yapıyordu. Bizim ürettiğimiz sabun aslında Halep sabununun özüdür" dedi.

Bilerek yaptığınızda para zaten geliyor Makineyi denedi, müşteri istemedi 3

‘'45 ÇEŞİT SABUN ÜRETİYORUZ''

Sabunların tamamen doğal içeriklerle üretildiğini vurgulayan Teksabuncu, "Saf zeytinyağı, prina yağı ve defne yağı kullanıyoruz. Zeytinin yağı alındıktan sonra küspesinden elde edilen prina yağıyla sabun yapıyoruz. Bunun yanında ardıç katranı, kükürt, lavanta, aloe vera gibi içeriklerle toplam 45 çeşit sabun üretiyoruz. Buharla pişiriyoruz, son sistem teknoloji kullanıyoruz ancak kalıplara dökülmesi ve kesimi tamamen elle yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Bilerek yaptığınızda para zaten geliyor Makineyi denedi, müşteri istemedi 4

"MAKİNEDEN GEÇİRDİĞİMİZDE MÜŞTERİLERİMİZ ‘BU FABRİKA SABUNU' DİYEREK TERCİH ETMEDİ''

Bir dönem makine kullanmayı denediklerini ancak müşterilerin doğal üretimden vazgeçmek istemediğini dile getiren Teksabuncu, "Makineden geçirdiğimizde müşterilerimiz ‘bu fabrika sabunu' diyerek tercih etmedi. Biz özellikle elle yapılmasına önem veriyoruz. Doğallığından ödün vermemek bizim için çok önemli" dedi.

Bilerek yaptığınızda para zaten geliyor Makineyi denedi, müşteri istemedi 5

‘'İŞİ DOĞRU BİLDİĞİNİZDE VE BİLEREK YAPTIĞINIZDA PARA ZATEN GELİYOR''

Kazancın işin özü öğrenilmeden gelmeyeceğini vurgulayan Teksabuncu, "Kazanç güzel ama önce işi bilmek lazım. İşi doğru bildiğinizde ve bilerek yaptığınızda para zaten geliyor. Her şeyi taşerona yaptırırsanız, bilmediğiniz ustalarla çalışırsanız sıkıntı yaşarsınız" diye konuştu.

Bilerek yaptığınızda para zaten geliyor Makineyi denedi, müşteri istemedi 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

