FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Esnaftan bankalara çağrı 'Kim öncülük ederse kazanır'

Edirne'de bir esnaf bankaların POS komisyonlarına tepki göstererek kesintilerin kaldırılmasını istedi.

Esnaftan bankalara çağrı 'Kim öncülük ederse kazanır'
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,79

Vade

0 Ay

Toplam Tutar

67.417 TL

Detayları gör

İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,8

Vade

0 Ay

Toplam Tutar

67.466 TL

Detayları gör

İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,94

Vade

0 Ay

Toplam Tutar

68.162 TL

Detayları gör

İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,49

Vade

0 Ay

Toplam Tutar

65.939 TL

Detayları gör

Edirne'de 50 yılı aşkın süredir esnaflık yapan ve Arif Meriç, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde bankaların aldığı komisyon oranlarına tepki gösterdi. POS cihazlarının tüm masraflarını esnafın karşıladığını belirten Meriç, buna rağmen yüzde 2-3 oranında kesinti yapılmasının esnafı zor durumda bıraktığını söyledi.

Esnaftan bankalara çağrı Kim öncülük ederse kazanır 1

Komisyon kesintilerinin müşteri ile esnaf arasında pazarlığa neden olduğunu ifade eden Meriç, bu durumun ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

Esnaftan bankalara çağrı Kim öncülük ederse kazanır 2

Komisyonların sıfırlanması halinde kartlı ödemelerin artacağını ve ekonominin kayıt altına alınacağını vurgulayan Meriç, özellikle devlet bankalarına çağrıda bulundu.

Esnaftan bankalara çağrı Kim öncülük ederse kazanır 3

"KOMİSYON KESİLMESİN, SIFIR OLSUN"

Meriç, "Mesela şu POS makinesini satın alan biziz, rulosunu da koyan biziz. Yani esnaf kendi yapıyor bunu. Ama ücretini almaya gittiği zaman bankadan yüzde iki, üç komisyon kesiliyor. Ben buna karşıyım. Komisyon kesilmesin. Komisyonun yerine sıfır olsun. Şimdi müşteri geliyor, ‘şu kadar kesiliyor' deniyor, bu da pazarlığa neden oluyor. Sıfır olduğunda bu da ortadan kalkacak. Kartla ödeme arttıkça para kayıt altına girecek, vergi kaybı da olmayacak. Buradan yetkililere sesleniyorum; Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası bu konuda öncülük ederse esnafın derdine derman olur" dedi.

Esnaftan bankalara çağrı Kim öncülük ederse kazanır 4

"ESNAFIN 45 GÜN BEKLEYECEK HALİ YOK"

Bankaların ödemeleri geciktirme şartına da tepki gösteren Meriç, "Banka diyor ki sıfır komisyon veririm ama 45 gün beklersin. Esnafın 45 gün bekleyecek hali yok. Toptancı parasını hemen istiyor. Kredi kartıyla çekim yapıldığında da faiz oluşuyor. Bunu istemiyoruz. Sıfır komisyon olursa herkes kazanır. Ben 50 yılı aşkın süredir esnaflık yapıyorum. Alın terimizin karşılığını komisyon olarak vermek istemiyoruz. Bu sisteme kim öncülük ederse o banka da kazanır" ifadelerini kullandı.

Esnaftan bankalara çağrı Kim öncülük ederse kazanır 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
Esnaf banka pos cihazı komisyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.