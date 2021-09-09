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Bin 800 metre yükseklikten getiriyor! Bardağını 5 liradan...

09.09.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 20 yıldır özel olarak hazırladığı şerbetler ile kar helvası ve dondurma satışı yapan Mehmet Akgül sıcak günlerde vatandaşları doğal lezzetlerle serinletiyor. Günde ortalama 500 bardak satış yaptığını söyleyen Akgül, bin 800 metreden getirdiği karla yaptığı kar helvasının bardağını 5 liradan satıyor.

Bin 800 metre yükseklikten getiriyor! Bardağını 5 liradan...

Türkiye'de sıcak iller arasın da yer alan Aydın'da serinlemek isteyen vatandaşlar kar helvasına yoğun ilgi gösterirken, her tezgahta günde yüzlerce bardak tüketiliyor. Sakin şehir ünvanlı ve pidesi ile ünlü Yenipazar ilçesinde 20 yıldır kar helvası ve dondurma satışı yapan 62 yaşındaki Mehmet Akgül'de kar helvası ve dondurma satışı yaparak vatandaşları serinletiyor. Akgül, özel olarak satın aldığı vişne ve kendisinin topladığı karadutlardan yaptığı şerbetleri, bin 800 rakımdan toplanan kar ile lezzetlendirirken bu özel lezzet pide yemek için ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler tarafından da beğeniliyor.

"1800 METRE YÜKSEKLİKTEN GELİYOR"

Yıllardır kendi elleri ile hazırladığı kar helvasını vatandaşlarla buluşturan Mehmet Akgül, sağlığı el verdiği sürece bu işi sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti. İnsanlara hizmet etmeyi çok sevdiğini kaydeden Akgül, "Daha önce şu andaki iş yerimizin tam karşısındaki caminin önünde bu işi yapıyorduk. Belediye tarafından alınan bir karar ile iş yeri açmamız söylenince biz de bu karara hemen uyduk.

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Bin 800 metre yükseklikteki Madran Dağı'ndan günlük olarak karımız geliyor. Halden özel olarak aldığım Konya Akşehir vişnesi ile topladığım karadutlardan eşim ile birlikte şerbet hazırlıyoruz. Organik olarak elde ettiğimiz şerbetler ile de karı buluşturup lezzet şöleni haline getiriyoruz. İsteğe göre üzerine dondurma da ilave ediyoruz.

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GÜNDE 400-500 BARDAK SATIYORUZ

Sezonumuz her yıl Mayıs ayında başlayıp, Ekim ayı sonunda bitiyor. Sıcaklığın fazla olduğu günlerde günde 400-500 bardak ortalama satış yapıyoruz. Çok şükür işlerimiz iyi, Allah bereket versin. İnsanlara hizmet etmeyi seviyorum, sağ olsunlar onlarda beni seviyorlar. Sağlım el verdiği sürece işimin başında olmaya devam edeceğim" dedi.

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FİYATI 5 LİRA

Yenipazar ilçesinin semt pazarının kurulduğu Çarşamba günleri de işlerinin arttığını kaydeden Akgül, dondurmalı kar helvasının bardağını 5, sade kar helvasının bardağını 4, dondurmanın bardağını da 5 TL'den satışını yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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