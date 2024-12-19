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Bir bir mesleği bırakıyorlar! İlan veriliyor, çalışan bulunamıyor... İşin adı 'kabus' oldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
19.12.2024 10:16
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Ticari taksilerde son günlerde yaşanan saldırılar, özelikle saldırı altında olan taksicileri tedirgin ederken İzmir’de duraklar ilanlar vermesine rağmen çalışacak şoför bulmakta zorluk çekiyor. Özelikle gece belli bölgelerden müşteri almayan ve seçici davranarak kendi önlemini alan taksiciler, bir an önce araç içi kabin önleminin alınması gerektiğini belirtiyor. Taksici Önder Özneşeli de "Gece işine ‘kabus’ deriz biz" derken önlem olarak gece müşteri seçmek durumunda kaldıklarını aktardı.

Bir bir mesleği bırakıyorlar! İlan veriliyor, çalışan bulunamıyor... İşin adı 'kabus' oldu

Son günlerde ticari taksilerde yaşanan üst üste saldırılar, şoförleri tedirgin etmeye başladı. Saldırıya uğrayan şoförlerin kimi çalışmak zorunda olduğu için görevine devam ederken kimi ise mesleği bırakmayı tercih ediyor.

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İZMİR'DE ŞOFÖR SIKINTISI YAŞANIYOR

İzmir, taksicilere yönelik saldırıların arttığı illerin başında geliyor. Bu durum nedeniyle kentte şoför sıkıntısı yaşanırken, özelikle saldırıların çok yaşandığı gece saatlerinde ilan olmasına rağmen taksi şoförlüğü pek yapılmak istenmiyor.

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'KABİN' ÖNLEMİNİN HAYATA GEÇMESİNİ BEKLİYORLAR

Taksi şoförleri ise zaman zaman seçici davranarak veya tekin olmayan bölgelerden müşteri almayarak kendince önlem alıyor. Şoförler, saldırılara durdurabilecek “kabin” önleminin hayata geçirilmesini bekliyor.

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“TEDİRGİNİZ, AİLEMİZ DE ÇOK TEDİRGİN”

Taksi Şoförü Samet Karamuk, “Tedirginiz, ailemiz de çok tedirgin” dedi. İş yapamaz duruma geldiklerini ifade eden Karamuk, “Şoför bulmakta zorluk çekiyoruz. Ben şu an tek başıma çalışıyorum. Tek başıma çalışmak zorunda kaldım; çünkü şoför yok. Kimse yapmak istemiyor. Aileleri yüzünden, tedirginler. Kimin bindiği, kimin indiği belli değil; kimin ne yapacağı da belli değil. Gecede çalışıyorum. Gece çalışırken kendimizce; bildiğimiz yerlerde, bildiğimiz mevkilerde, genellikle belli profillerde müşteri almamaya çalışıyoruz. Bu şekilde kendimizi korumaya çalışıyoruz. Onun haricinde yapabileceğimiz bir şey yok. Çok şükür daha önce saldırıya uğramadım. Gece çok korkuyoruz; yani belli bir saatten sonra 22.00 ile 03.00 arası dışarıda çalışırken, müşteri alırken tedirgin oluyoruz. Bu konuda da bir önlem alınması gerekiyor. Bize göre bu kabin olayı artık olması gerekiyor” dedi.

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"DAHA ÖNCE SİLAHLI ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDIM"

Bir diğer taksici Ali Yüksek de, “Saldırı çok. Kendimizi savunmak için bir cisim bulunduramıyoruz, bulundurulan cisimler de suç aleti sayılıyor. İnsanlar takside çalışmaya çekiniyor; yani şoför sıkıntısı var. Gece çalışırken, yolda giderken, bakıyoruz ve biraz daha seçici oluyorsunuz. Müşteriyi aldığınız yer çok önemli; mesela sıkıntılı yerler, bölgeler var. Oralardan yolcu almıyoruz. Ben daha önce silahlı çatışmanın arasında kaldım. Mecburen yapıyoruz. Devam edeceğiz” diye konuştu.

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"GECE İŞİNE 'KABUS' DERİZ BİZ"

Bir başka taksici Önder Özneşeli, şunları söyledi:

“Tedirginliğimiz var; yani uzun zamandır böyle ve özellikle gece. Gece işine ‘kabus’ deriz biz. Soramıyorsun ki ‘sen kimsin nesin?’ diye. Duruyorsun, alıyorsun; şansına ne çıkacağını bilmiyorsun"

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"GECE BİRAZ MÜŞTERİ SEÇİYORUZ! MUTLAKA BİR KABİS YAPILMASI LAZIM"

Özneşeli "Gece biraz müşteri seçiyoruz. Tipine bakıyoruz, tipinden ne kadar anlaşılırsa. Çok tipi bozuk olduğu zaman ben almıyorum; yani belli bölgelerden de almıyoruz. Mutlaka bir kabin yapılması lazım. Avrupa’daki gibi bir güvenlik önlemi olması lazım. Öbür türlü hiç emniyet diye bir şey yok. Bunlar tabii çoğalırsa, bırakanlar olur, çalışmaz. Niye çalışsın yani? Hayatı daha önemli değil mi?” (İHA)

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iş ilanları Taksici taksi çalışan
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