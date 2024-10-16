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  4. 'Bir çay bile 20 lirayken bunlar 100 TL'ye satılıyor' Ucuz olunca kapış kapış gitti! Piyasanın çok altında fiyat izdiham yarattı

'Bir çay bile 20 lirayken bunlar 100 TL'ye satılıyor' Ucuz olunca kapış kapış gitti! Piyasanın çok altında fiyat izdiham yarattı

16.10.2024 15:29
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Düzce'de bir firmanın ucuz olarak getirdiği plastik sandalyeler, izdihama neden oldu. Ucuz sandalyeleri almak isteyenler birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşlar otomobillerini içini hınca hınç sandalye ile doldururken sandalyelerin bulunduğu kamyondan sandalye kapmak isteyenler ise yoğunluk oluşturdu.

'Bir çay bile 20 lirayken bunlar 100 TL'ye satılıyor' Ucuz olunca kapış kapış gitti! Piyasanın çok altında fiyat izdiham yarattı

Düzce'de bir ucuzluk firması plastik sandalyelerde kampanya yaptı. Bir kamyon dolusu plastik sandalyeyi piyasanın çok altında fiyatla satan firmanın önünde ve sandalyelerin olduğu kamyonun arkasında uzun kuyruklar oluştu. Ucuz sandalyeleri almak isteyenler birbiri ile yarışırken alabilenler ise otomobillerinin içini hınca hınç plastik sandalyeler ile doldurdu. Mağaza önünde ve sandalyelerin arkasında uzun uzadıya kuyruklar oluştu.

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"UCUZ OLDUĞU İÇİN EVİME ALDIM"

Sandalye almayı başarabilen ve otomobilini dolduran bir vatandaş; “Ucuz olduğu için evime aldım. Lazım oluyor” diye konuştu.

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"BİR ÇAY BİLE 20 LİRAYKEN BU SANDALYELER 100 LİRAYA SATILIYOR"

Mergiç Mahallesi Muhtarı Hüseyin Akçay ise; “Mahallemizin ihtiyacı vardı. Ucuz olduğu için ihtiyacımız kadar aldık. Cenazemiz oluyor, düğümüz oluyor. Mahalle sakinlerimiz kullansın. Bir çay bile 20 lira iken bu sandalyeler 100 liraya satılıyor. Allah herkese nasip etsin” diye konuştu. (İHA)

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AW308724_08Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Düzce sandalye
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