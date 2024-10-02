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Bir kamyonla başladı, 10 yılda yüzlercesinin sahibi oldu 'Bulursak sayıyı artıracağız'

02.10.2024 09:40
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Gümüşhane Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı 66 yaşındaki Rifat Çilenk’in bir oyuncak kamyonla başladığı oyuncak araç merakı 10 yılda onlarca markadan oluşan 189 araçlık bir koleksiyona dönüştü. Çilenk "İnsanların hobilerinin olması gerektiğine inanıyorum, benim de hobim bu. Sayısını arttırmak istiyorum ama yeni modelleri bulmak pek kolay olmuyor eğer bulursak sayıyı arttıracağız” dedi.

Bir kamyonla başladı, 10 yılda yüzlercesinin sahibi oldu 'Bulursak sayıyı artıracağız'

Gümüşhane Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Rifat Çilenk’in oyuncak araç koleksiyonu ilgi çekiyor. Babası ve kendisinin de uzun yıllardır sürdürdüğü oto yedek parçacılığı mesleğinden dolayı araçlara büyük ilgi duyduğunu ve koleksiyonu hazırlamaya 10 yıl önce bir mağazadan aldığı oyuncak kamyonla başladığını söyleyen Çilenk, koleksiyonuna gözü gibi bakıyor.

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13 ülkeye ait 46 markanın 146 adet modelinin yer aldığı küçük araç koleksiyonuna ek olarak 6 ülkenin 12 markasının yer aldığı 29 tır ve kamyon ile bunlara ek olarak 14 adet dorseli kamyonu hazırlattığı özel stantlarda sergileyen Çilenk, temizliklerini ve bakımlarını da düzenli olarak yapıyor. Kooperatif çalışanlarının da kendi koleksiyonları gibi benimseyerek bakımlarını yaptığı araçlar, vatandaşların da büyük ilgisini çekiyor.

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"YENİ MODELLERİ BULMAK PEK KOLAY OLMUYOR EĞER BULURSAK SAYIYI ARTTIRACAĞIZ"

Araçların bakımlarını düzenli olarak yaptığının altını çizen Gümüşhane Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Rifat Çilenk, “Babam oto yedek parçacısıydı ben de uzun yıllar bu mesleği yaptım bu nedenle araçlara karşı ilgim ve bilgim vardı. Bir mağazada bir kamyon gördüm 10 yıl önce çok hoşuma gitti satın aldım daha sonra bunun sayısını nasıl arttırabilirim diye düşündüm. Gerek internet ortamından gerekse büyük mağazalardan temin ederek bugünkü haline getirdim. Koleksiyonum 2 bölümden oluşuyor küçük araç ve büyük araç koleksiyonu olarak. Küçük araçlarda 13 ülkenin 46 markasının 146 tane modeli var. Büyük araçlarda da 6 ülkenin 12 markasının 29 modeli var. Buna ek olarak ayrıca 29 modele ek olarak 14 tane de dorseli hali mevcut. Bunları muhafaza etmek için 10 tane stant yaptırdım. Gruplarına, marka ve modellerine göre ayırdım. Hepsi camekân içerisinde ve hepsinin anahtarı farklı olacak şekilde muhafaza ediliyor, temizliklerine de özen gösteriliyor ve bakımları yapılıyor. Burada 3 tane çalışanımız var ve hepsinin burada ayrı ayrı emeği var. İnsanların hobilerinin olması gerektiğine inanıyorum, benim de hobim bu. Sayısını arttırmak istiyorum ama yeni modelleri bulmak pek kolay olmuyor eğer bulursak sayıyı arttıracağız” dedi.

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"KENDİ KOLEKSİYONUMUZ GİBİ BENİMSEDİK"

Koleksiyonun kooperatife gelen vatandaşların büyük ilgisini çektiğini anlatan kooperatif çalışanı Pamuk Okur, “Başkanımızın hobisi 10 yıl önce başladı ve bugünlere geldi. Ben de bu koleksiyonun yazılarını hazırlamakta başkanımıza yardımcı oluyorum. Dairemize gelenlerin çok dikkatini çekiyor. Fotoğraf çeken video çeken bilgi olmak için soru soranlar çok oluyor. Herkesin hoşuna gidiyor. Yıllar içinde biz de kendi koleksiyonumuz gibi benimsedik gelenlere dilimiz döndüğünce bilgi veriyoruz, temizliğini yapıyoruz” diye konuştu. (İHA)

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AW299308_10Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Koleksiyoncu Gümüşhane koleksiyon
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