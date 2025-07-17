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Bir olayla herkes nöbet tutmaya başladı! 'Çok masraf yaptık, koruyacağız'

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hasadı devam eden Taşköprü sarımsağını hırsızlardan korumak isteyen çiftçiler, tarlalarda gece boyunca nöbet tutuyor. Bazı çiftçiler de çözümü tarlalarına güvenlik kamerası kurmakta buldu. Sarımsak yetiştiricisi İrfan Ünvar "15 Ocak'tan beri, çapası, sulaması, ilaçlaması, mazotu derken çok masraf yaptık. Minibüsün içinde yatıp malımızı koruyacağız" derken Vahit Demirbaş yaşanan bir hırsızlık olayının ardından herkesin tarlalarda nöbet tutmaya başladığını söyledi.

Avrupa Birliği'nce tescillenen, dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının hasadı devam ediyor. Gün boyunca tarlalarda çalışan çiftçiler, topraktan çıkarttıkları sarımsakları tarlada kurumaya bırakıyor. Yaklaşık 15 gün boyunca tarlada kuruyan sarımsaklar daha sonra toplanarak satılıyor. Kilogramı 250 lirayı bulan ve bölgede "beyaz altın" olarak adlandırılan Taşköprü sarımsağı hırsızları da cezbediyor.

Bir olayla herkes nöbet tutmaya başladı! Çok masraf yaptık, koruyacağız 1

İlçede bir tarlada hırsızlık olayının yaşanmasının ardından endişelenen çiftçiler, sarımsaklarının başında nöbet tutmaya başladı.

Bir olayla herkes nöbet tutmaya başladı! Çok masraf yaptık, koruyacağız 2

Tarlada, tüfekleriyle sabaha kadar nöbet tutan çiftçiler, bir yıllık emeklerini korumaya çalışıyor.

Bir olayla herkes nöbet tutmaya başladı! Çok masraf yaptık, koruyacağız 3

Taşköprü ilçesine bağlı Çetmi köyündeki bazı çiftçiler ise da sarımsaklarını hırsızlardan korumak için tarlalarına güneş enerjili, hareket algılayan güvenlik kamerası kurdu.

Bir olayla herkes nöbet tutmaya başladı! Çok masraf yaptık, koruyacağız 4

"15 GÜN DAHA MİNİBÜSÜN İÇİNDE YATIP MALIMIZI KORUYACAĞIZ"

Çetmi köyünde sarımsak yetiştiriciliği yapan İrfan Ünvar, tarlasına getirdiği minibüste yattığını ifade etti.

Bir olayla herkes nöbet tutmaya başladı! Çok masraf yaptık, koruyacağız 3

Ünvar, "Sarımsak hasadımız devam ediyor. Bu sene rekolte iyi gibi görülüyor. Fiyatlar da iyi olursa daha iyi olacak. Tabii masraflarımız çok. Fiyatlar şu an biraz düşük gibi, kuruduktan sonra artacaktır. Hırsızlar da buralara gelmeye başladı. Biz de mecburen tarlalarımızda böyle tüfekle beklemek zorundayız. Bu caydırıcı anlamda, bir insan vurma niyetinde değiliz. Sadece mahsulümüzü korumak istiyoruz. Sonuçta 8 ay boyunca biz buna emek veriyoruz. 15 Ocak'tan beri, çapası, sulaması, ilaçlaması, mazotu derken çok masraf yaptık. Bu sebeple de sabaha kadar hırsızlara karşı nöbet tutuyoruz. Minibüste dinleniyoruz, yatağımızı yorganımızı aldık. Minibüs ev gibi oldu bize. 15 gün daha minibüsün içinde yatıp malımızı koruyacağız" dedi.

Bir olayla herkes nöbet tutmaya başladı! Çok masraf yaptık, koruyacağız 6

"24 SAAT BOYUNCA TARLAMIZI KAMERAMIZLA GÖZLÜYORUZ"

Yaşanan bir hırsızlık olayının ardından herkesin tarlalarda nöbet tutmaya başladığını dile getiren Vahit Demirbaş ise kendisinin de çözümü tarlaya güvenlik kamerası kurmakta bulduğunu kaydetti.

Bir olayla herkes nöbet tutmaya başladı! Çok masraf yaptık, koruyacağız 7

Demirbaş, "Çok fazla hırsızlık yok ama bir olay olmuş. Jandarma ekipleri yakalamış. Bunu duyunca biz de tarlamıza kamera koyduk. Kamera herhangi bir hareket algıladığı zaman telefonumuza mesaj gönderiyor. O mesaja göre biz de hareket ediyoruz. Saat 07.00'de günlükçüleri alıyoruz, onlarla birlikte saat 18.00'e kadar çalışıyoruz. Bu zahmetli ve maliyetli bir iş. 10 bin dönemlik alan için sadece gündelikçi parası ödüyoruz. Bu faaliyetler de yüksek olduğu için hırsızlık olayı olduğunda canımız yanıyor. Biz de böyle bir çözüm bulduk. 24 saat boyunca tarlamızı kameramızla gözlüyoruz. Telefonumuza, ‘sarımsak çalmaya çalışan birinin yakalandı' diye mesaj geldi. Ondan sonra nöbet beklemeye başladık" diye konuştu. (İHA)

Bir olayla herkes nöbet tutmaya başladı! Çok masraf yaptık, koruyacağız 8

Bir olayla herkes nöbet tutmaya başladı! Çok masraf yaptık, koruyacağız 9

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sarımsak Çiftçi nöbet tarla
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