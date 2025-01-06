Bir telefonla 500 TL! Orada da başladı... İadesi yok 'Açıklamaya yazsınlar'

Rezervasyon için kapora şartı! Yılbaşı, sevgililer günü gibi özel günlerde uygulanıyordu ama artık normal zamanlarda da talep edilmeye başlandı. Bazı restoranlardaki kapora uygulaması gündem oldu. Rezervasyon için arandığında kimi restoranlar kapora, kimi restoranlarsa yenmemiş yemeğin ücretini istiyor. Yasal bir karşılığı olmadığı için de büyük bir boşluk söz konusu.

ATV Haber'de yer alan habere göre; kimi kapora istiyor kimi de yenmemiş yemeğin parasını. Bazı restoranlar rezervasyon için arandığında farklı taleplerle müşteriyi karşılıyor. Mikrofon uzatılan bir vatandaş "Uygulama bence yanlış çok para talep edebiliyorlar" derken bir başkası da "Bence olmamalı. Çünkü trafik oluyor, İstanbul gibi bir yerdeyiz, yetişemeyebiliriz" ifadelerini kullandı.

REZERVASYON İÇİN KAPORA ÜCRETİ İSTİYORLAR

Çoğu restoran rezervasyon için kapora ücreti talep ediyor. Kimi 500 TL, kimi ise belirlenen menü ücretinin tamamını istiyor. İade söz konusu olduğunda çoğu restoran parayı iade etmeyi reddediyor.

"YÜZDE 100 PARANIN ALINMASI LAZIM"

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl "İstatistiklere dayanarak söylüyorum en az yüzde 20'si, 30'u bazen gelmiyor. Yüzde 100 paranın alınması lazım. Yoksa müthiş zarar ediyor restoran, lokantalar" ifadelerini kullandı.

Telefonda rezervasyon süreciyle ilgili konuşulan bir restorana "Rezervasyon için kapora ücreti yasal mı?" diye soru yöneltildiğinde gelen cevap "Tabii yasal bunu isteyebiliriz" yanıtı geldi.

TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü "Hukukumuzda kapora kavramı düzenlenmemiştir. Bunun yerine bağlanma parası ya da cayma parası olarak iki ayrı tanım getirilmiştir. Buna göre eğer verilen para bağlanma parası yani rezervasyon ise sözleşmeden cayılsa dahi o meblağ iade edilecektir. Eğer verilen kapora cayma parası ise meblağ iade edilmeyecektir" dedi.

Mikrofon uzatılan bir başka kişi de "Müşteri her zaman haklıdır ama burada işletmeciyi de düşünmek gerek" dedi. Bir başkası ise "Rezervasyonlar bazen işletmeleri mağdur edebiliyor" şeklinde konuştu.

Bazı işletmelerin, rezervasyonun iptal edilmesi durumunda kaporanın yandığını söylediği de öğrenildi. Gelinmemesi ya da iptal edilmesi durumunda iade ya da erteleme olmadığının aktarıldığı kaydedildi.

"BAĞLANMA PARASI OLARAK AÇIKLAMAYA YAZSINLAR"

Yasal boşluğu kullanan restoranlara karşı düzenleme beklenirken tüketicilere düşen ise yetkili mercilere başvurmak oluyor. TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü "Rezervasyonlarında dolayı da ödeme yapacaklarsa bunu bağlanma parası olarak açıklamaya yazsınlar. Rezervasyon iptali durumunda ise hemen firmaya yazılı bir bildirimde bulunsunlar. Tüketici hakem heyetine başvurarak paralarının iadesini talep edebilirler" şeklinde konuştu.