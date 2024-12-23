Bir yıldır fiyatı değişmedi! 1600 TL'ye satıyorlar 'Onlar gelince canlanıyor'

Şu an için pastırma ve sucuk fiyatlarında bir değişiklik olmadığını söyleyen Pastırmacı Yasin Güzel, “Şu anda pastırma ve sucuk fiyatlarımız sene başındakilerle aynı değişmedi. Tabii ocak ayından sonra asgari ücrete zam gelmesi ile bizim de fiyatlarımızda bir artış olacaktır." ifadelerini kullandı.

"PASTIRMA FİYATLARI BİN TL'DEN BAŞLAYIP BİN 600 TL'YE KADAR ÇIKIYOR"

Güzel "Şu anda pastırmamız bin TL'den başlıyor bin 600 TL'ye kadar değişiklik gösteriyor. Sucuk fiyatlarımız da 500 TL'den başlıyor 850 TL'ye kadar değişiklik gösterebiliyor” dedi.

"KIŞ SEZONU BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Güzel, kış sezonunun kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, “Kış sezonu bizim için çok önemli. Çünkü Erciyes gibi bir dağımız var. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer yakın illerden yerli turist dediğimiz insanlar kayak yapmaya geliyorlar. Bizim de bir umudumuz var tabi. Hafta sonları onlar şehir merkezine gezmeye iniyorlar. Buradan alışveriş yapıyorlar. Esnafımız da biraz canlanıyor. Bizim de umudumuz o yönde" şeklinde konuştu.

Güzel "İnşallah bu sene de sezon güzel geçer. Erciyes Dağımız dolar taşar. Bizim de umudumuz o yönde şu anda” ifadelerini kullandı. (İHA)