Bir zamanlar herkes bu işi yapıyordu! Şimdi çırak bile bulunamıyor

Ankara’da üç kuşaktır yorgancılık yapan Hüsamettin Yavuz, el emeği yorganlara olan ilginin fabrikasyon ürünlerin yaygınlaşması ve gençlerin mesleğe yönelmemesi nedeniyle her geçen gün azaldığını belirtti. Yavuz, yorgancılığın devam edebilmesi için vatandaşların yeniden el yapımı yorganları tercih etmesi gerektiğini söyledi.

Bir dönem düğün hazırlıklarının ve çeyizlerin vazgeçilmez parçalarından olan işlemeli, el emeği yorganlar, günümüzde yerini fabrikalarda üretilen daha hafif ürünlere bırakıyor. Ankara’da ailesinden devraldığı mesleği sürdüren Yavuz ise unutulmaya yüz tutan yorgancılığı yaşatmaya çalışıyor. Meslekte kendisinin son çırak olduğunu ifade eden Yavuz, geçmişte yoğun talep gören yorganların bugün eski rağbetini görmediğini dile getirdi.

“ÇOCUKKEN BİZİM MEMLEKETİN EKSERİYETİ YORGANCIDI”

Yorgancılığın ailesinde üç kuşaktır sürdüğünü belirten Yavuz, yaklaşık 48-49 yıldır bu işle uğraştığını söyledi. İlkokulu tamamladıktan sonra babasına yorgancı olmak istediğini söylediğini ve böylece mesleğe adım attığını anlatan Yavuz, çocukluk döneminde yaşadığı yerde insanların büyük bölümünün yorgancılık yaptığını aktardı.

Mesleğin özellikle yün ve pamukla çalışılan bölümlerinin oldukça zahmetli olduğunu ifade eden Yavuz, depoda yünün veya pamuğun ayıklanması gerektiğini belirtti. Bu işlemlerin kolay olmadığını vurgulayan Yavuz, yorgancılığı “iğneyle kuyu kazmak” olarak nitelendirdi.

“40 YILDIR ‘ÇIRAK ALIYOR MUSUNUZ?’ DİYE SORAN HİÇ GÖRMEDİM”

Yavuz, mesleğin geleceği açısından en büyük sorunlardan birinin yeni çırakların yetişmemesi olduğunu söyledi. Yaklaşık 40 yıldır kendisine çırak olmak isteyen kimsenin gelmediğini belirten Yavuz, dükkana iş aramak için gelen göçmenlerin de mesleği öğrenmekten ziyade para kazanmayı amaçladığını ifade etti.

Kendi çocuklarının dahi mesleğe devam etmediğini anlatan Yavuz, “Çırak olarak yetişen çocuklarımız yok” dedi. Üç oğlunun bulunduğunu belirten Yavuz, oğullarının hiçbirinin dükkana gelmediğini söyledi.

GENÇLER YÜN VE PAMUKLA UĞRAŞMAK İSTEMİYOR

Yün ve pamuk kullanılan geleneksel yorganların bakımının ve temizliğinin daha fazla emek gerektirdiğini belirten Yavuz, gençlerin bu nedenle mesleğe mesafeli yaklaştığını dile getirdi. Buna karşılık kendi kuşağındaki kadınların yünün sağlıklı olduğunu bildikleri için bu malzemelerle uğraşmaya devam ettiğini söyledi.

Gençlerin ise makine üretimi yorganları daha kolay bulduğunu ifade eden Yavuz, kendi yaptıkları yün ve pamuk yorganların sağlıklı olduğunu savundu. Yavuz, bu ürünlerin elyaf yorganlardan farklı olduğunu belirtti.

FABRİKASYON ÜRÜNLER SİPARİŞLERİ AZALTTI

Fabrikasyon yorganların piyasada daha fazla tercih edilmesinin geleneksel yorgancılığı doğrudan etkilediğini söyleyen Yavuz, geçmişe kıyasla çok daha az sipariş aldıklarını belirtti. Siparişlerin günden güne azaldığını ifade eden Yavuz, bu durumun elyaf yorganların piyasaya çıkması ve özellikle gençlerin bu ürünleri tercih etmesiyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Yavuz, fabrikasyon ürünlerin kendi mesleklerini olumsuz etkilediğini dile getirerek elyaf yorganların yün yorganlar kadar sağlıklı olmadığını savundu.

“BU MESLEK UNUTULMASIN DİYE YORGAN YAPTIRMAYA GELMELERİ LAZIM”

El emeği yorganların ilk bakışta daha pahalı görünebildiğini ancak uzun kullanım ömrü nedeniyle aslında maliyetinin yüksek olmadığını belirten Yavuz, hazırladıkları yorganların en az 15-20 yıl kullanılabildiğini söyledi.

Elyaf yorganlarla kıyaslandığında kendi ürünlerinin biraz daha pahalı görüldüğünü ifade eden Yavuz, markalı elyaf yorganların ise marka değeri nedeniyle daha yüksek fiyatlara satılabildiğini dile getirdi. Vatandaşların ucuz olması nedeniyle hazır elyaf yorganları tercih ettiğini belirten Yavuz, yorgancılığın yaşatılması için geleneksel ürünlere yeniden talep gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Yavuz, vatandaşların yorganı yalnızca bir ev eşyası olarak değil, sağlık ve sıhhat açısından da değerlendirmesi gerektiğini belirterek, “Böyle giderse bu meslek bitecektir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır