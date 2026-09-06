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Dev otomobil markası alarm verdi! 189 binden fazla araç geri çağrılıyor

189 binden fazla araç için yangın riski nedeniyle geri çağırma kararı çıktı. Belirli üretim tarihleri arasındaki sedan modellerini kapsayan sorun, sürücüler için ciddi risk oluşturuyor.

Dev otomobil markası alarm verdi! 189 binden fazla araç geri çağrılıyor
Aleyna Türkmen

BMW, marş rölesinde ortaya çıkan su sızıntısının yangına neden olabileceği gerekçesiyle dünya genelinde kapsamlı bir geri çağırma başlattı. Kampanya, 2014-2020 yılları arasında üretilen 189 bin 130 sedanı kapsıyor.

Almanya Motorlu Taşıtlar Dairesinin yürüttüğü incelemelerde, marş rölesinin muhafazasına su ulaşabildiği belirlendi. Sızıntının zaman içerisinde korozyona neden olarak motor bölümünde yangın çıkarma riski taşıdığı bildirildi. Webtekno'da yer alan habere göre, geri çağırma kapsamında farklı jenerasyonlardaki 3, 5 ve 7 Serisi sedanlar bulunuyor.
Dev otomobil markası alarm verdi! 189 binden fazla araç geri çağrılıyor 1

GERİ ÇAĞIRMAYA HANGİ MODELLER DAHİL?

BMW'nin geri çağırma programı, 29 Temmuz 2014 ile 12 Kasım 2020 tarihleri arasında üretimi gerçekleştirilen 3, 5 ve 7 Serisi sedanları kapsıyor. Etkilenen araçlar arasında 3 Serisi'nin F30 ve G20 kodlu jenerasyonları, 5 Serisi'nin F10 ve G30 kodlu jenerasyonları ile 7 Serisi'nin F01/F02 ve G11/G12 kodlu jenerasyonları yer alıyor.

Soruna neden olan bileşen, şirketin parça kayıtlarında "0012820600" ve "0012840600" numaralarıyla tanımlanıyor. Söz konusu parçanın yaklaşık altı yıllık dönem içerisinde birden fazla araç platformunda ortak şekilde kullanıldığı belirtildi.
Dev otomobil markası alarm verdi! 189 binden fazla araç geri çağrılıyor 2

ŞASİ NUMARASIYLA KONTROL EDİLEBİLİYOR

Araç sahipleri, otomobillerinin geri çağırma kapsamına girip girmediğini şasi numarası üzerinden yetkili servislerin sistemlerinden öğrenebiliyor. Böylece ilgili araçta söz konusu parçadan kaynaklanan risk bulunup bulunmadığı kontrol edilebiliyor.

Problemin temelinde ise marş rölesindeki yalıtım contaları bulunuyor. Contaların rölenin içindeki temas noktalarını neme karşı yeterince koruyamaması, suyun muhafazanın içerisine ulaşmasına zemin hazırlıyor.
Dev otomobil markası alarm verdi! 189 binden fazla araç geri çağrılıyor 3

KOROZYON ELEKTRİKSEL ARIZAYA YOL AÇABİLİYOR

Muhafazaya giren su, metal yüzeylerde zamanla korozyon meydana getiriyor. Korozyon nedeniyle kontakların elektriksel direnci yükselirken akım sıçramaları ortaya çıkabiliyor. Bu süreçte oluşan yüksek sıcaklık ise motor bölümündeki kablo izolasyonlarının tutuşmasına neden olabilecek seviyeye ulaşabiliyor.

Sürücüler, yangın riski ortaya çıkmadan önce bazı belirtilerle karşılaşabiliyor. Motorun normalden daha zor çalışması, yanık kokusu ve elektrik sistemiyle ilgili uyarı ışıklarının yanması, soruna işaret edebilecek belirtiler arasında bulunuyor.

BMW yetkili servisleri, arızanın giderilmesi için yalnızca marş rölesini değiştirmiyor. Su sızıntısına neden olan yolu tamamen ortadan kaldırmak amacıyla marş motorunun tamamı ücretsiz şekilde yenileniyor.

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Anahtar Kelimeler:
yangın BMW Araç otomotiv risk
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