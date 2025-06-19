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Biriktirdiği paralar yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, hepsini geri aldı

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında hem evini hem de parasını kaybeden Ahmet Özkan'ın yanan parası Merkez Bankası tarafından yenisiyle değiştirildi. Parasını mahalle muhtarı aracılığıyla alan vatandaş büyük mutluluk yaşadı. Özkan yanan 80 bin lirasına kavuşurken yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Biriktirdiği paralar yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, hepsini geri aldı

Antalya'da, Karataş Mahallesi'nde 5 Haziran tarihinde sabah saatlerinde Ahmet Özkan'a ait tek katlı taş evde yangın çıktı. Özkan'ın tüpü değiştirdikten sonra kaçak olup olmadığını çakmakla kontrol ettiği esnada çıktığı tespit edilen yangında evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

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YANGINDA YILLARDIR BİRİKTİRDİĞİ VE EVDE SAKLADIĞI 80 BİN TL PARASI YANDI

Yangında evde bulunan eşyalarla birlikte ev sahibi Ahmet Özkan'ın uzun yıllardır biriktirdiği ve evde sakladığı 80 bin lira nakit parası da yandı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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"MERKEZ BANKASI İLETİŞİM KOMİSYONU'NDAN YANAN PARALARIMIZI DEĞİŞTİRDİK"

Olayın ardından harekete geçen Karataş Mahallesi Muhtarı Sadi Kahya, Merkez Bankası ile irtibata geçerek iletişim komisyonu üzerinden yanan paraların yeniden değiştirilmesine aracı oldu. Yanan 80 bin lirasına kavuşan Ahmet Özkan büyük mutluluk yaşarken muhtar Sadi Kahya paralı teslim ettiği anların fotoğrafını "Adım muhtar, soyadım hizmet, Merkez Bankası İletişim Komisyonu'ndan yanan paralarımızı değiştirdik, hayırlı olsun. Bu gibi durumların tekrar yaşanmaması dileğiyle tekrar geçmiş olsun" mesajıyla paylaştı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
para Merkez Bankası nakit
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