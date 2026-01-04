FİNANS

Birine 'elveda' birine 'hoş geldin' Daha çok ona rağbet var

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit, kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor. Balıkçı Kadir Pınar, "Hamsiye 'elveda', istavrite 'hoş geldin' diyebiliriz. Hamsi isteyen de oluyor. Hamsi alıyorlar memnun da oluyorlar ama daha çok istavrite rağbet var" ifadelerini kullandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında hamsi, istavrit, mezgit, somon, çipura ve levrek gibi balık türleri yer alıyor.

BALIK FİYATLARINDA SON DURUM

Ortalama kilogram fiyatlarına göre, hamsi ve istavrit 100, tirsi 300, somon 350, mezgit, çipura ve levrek ise 500 liradan satılıyor.

Balıkçı Kadir Pınar, AA muhabirine, istavritin bol miktarda avlandığını söyledi.

"DAHA ÇOK İSTAVRİTE RAĞBET VAR"

Tezgahlarda en çok bulunan balıkların başında da istavritin geldiğini dile getiren Pınar, "Hamsiye 'elveda', istavrite 'hoş geldin' diyebiliriz. Hamsi isteyen de oluyor. Hamsi alıyorlar memnun da oluyorlar ama daha çok istavrite rağbet var." dedi.

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu ise havaların soğumasının avcılığı da etkilediğine değinerek, "Deniz şartları şu an hamsi için uygun değil. Hamsi yine devam edecektir ama onun yerine istavrit, somon ve kültür balıkları tezgahları şenlendirmeye devam ediyor. İnşallah daha verimli günlerin gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

balık hamsi istavrit balık fiyatları
