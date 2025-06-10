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Bittiği gibi işe başladılar! İstihdam garantili kurs 'Şimdi kendi paramı kazanıyorum, hem öğrendim hem işe girdim'

Ordu'da tekstil sektöründe çalışmak isteyenler, "Dokuma Konfeksiyon Makineci Kursu" projesine sayesinde kentteki fabrikalarda iş imkanı buluyor. Şimdiye kadar kursu başarıyla tamamlayan 200 kişinin, kentteki fabrikalarda işe başlama imkanı bulduğu kaydedildi. Sektör temsilcilerinin projeden memnun olduğu belirtilirken kursiyerler de işe başlama heyecanı yaşadı. Sevda Koç, "İlk başta dikiş makinesine oturmayı bile bilmiyordum. Şimdi kendi paramı kazanıyorum. Hem öğrendim hem işe girdim" dedi.

Bittiği gibi işe başladılar! İstihdam garantili kurs 'Şimdi kendi paramı kazanıyorum, hem öğrendim hem işe girdim'

Ordu'da tekstil sektörünün eleman ihtiyacı istihdam garantili kursla çözülüyor! Altınordu Halk Eğitim Merkezi, Ordu İŞKUR Müdürlüğü ile Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, tekstil fabrikalarının işçi ihtiyacını karşılamak amacıyla proje başlattı.

Proje kapsamında kursa katılanlar, kentteki tekstil fabrikalarında 10 hafta boyunca makine dikişi, overlok ve reçme gibi alanlarda uygulamalı eğitim alıyor.

Şimdiye kadar kursu başarıyla tamamlayan 200 kişi, kentteki fabrikalarda işe başlama imkanı buldu.

Altınordu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tuncay Topal, AA muhabirine, devlet ve özel sektör dayanışmasıyla açtıkları kurslara bir yenisini eklediklerini söyledi.

"İSTİHDAM ORANINI CİDDİ ŞEKİLDE ARTIRIYOR"

Kursları sınıf ortamından çıkararak iş yerlerine taşıdıklarını belirten Topal, "Böylece kursiyerler eğitimi doğrudan sahada alarak sektöre çok daha hızlı adapte oluyor. Bu da istihdam oranını ciddi şekilde artırıyor." dedi.

Topal, kursiyerlerin eğitim gördükleri fabrikalarda usta öğreticiler sayesinde işin tüm aşamalarını öğrenme imkanı bulduğunu ifade ederek, "Kursiyerlerimiz 10 haftalık eğitimlerinin ardından hiçbir sorun yaşamadan fabrikalarda işlerine devam edebiliyor." diye konuştu.

İlk etapta kursa katılanlardan 200'ünün eğitim gördükleri fabrikada işlerine devam etme imkanı bulduğunu söyleyen Topal, kursu ihtiyaç doğrultusunda açmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Tekstil fabrikalarının kalifiye eleman sorununu gidermeye yönelik faydalı bir proje yürütüldüğünü vurgulayan Topal, projeye destek olan kişi ve kurumlara teşekkür etti.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ PROJEDEN MEMNUN

Altınordu ilçesindeki bir tekstil fabrikasının müdürü Özgür Özay da sektöre personel yetiştirme konusunda açılan kursu desteklediklerini belirtti.

Kursiyerlerin aldıkları eğitimle işi en ince detayına kadar öğrendiklerini ifade eden Özay, "Kursiyerlere uzman ekiplerimizce eğitimler veriliyor. Ardından kursiyerleri fabrikamızda istihdam ediyoruz." dedi.

"ÖZELLİKLE KADINLAR İSTİHDAM AÇISINDAN ÇOK DEĞERLİ"

Kursu başarıyla tamamlayan herkese kapılarının açık olduğunu söyleyen Özay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle kadınlar istihdam açısından çok değerli. Bu sektör, el becerisi isteyen bir sektör. Kadınlar da bu konuya çok yatkın. Onları bu proje kapsamında eğitim almaya bekliyoruz. Biz kendilerine desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Kursların artarak devam etmesini isteyen Özay, "Sektör olarak hem ara eleman hem de emekçi eleman açısından açığımız var. Dolayısıyla bu projeyi çok yerinde buluyoruz." dedi.

KURSİYERLER İŞE BAŞLAMANIN HEYECANINI YAŞIYOR

Kursiyer Esra Genç de proje sayesinde aldıkları eğitimin ardından iş sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Kurs duyurusunun ardından hemen başvuruda bulunduğunu ifade eden Genç, "Kurs boyunca işin tüm inceliklerini öğrenme fırsatı bulduk. Makineleri kullanmayı öğrendik. Elbiseleri dikmeyi öğrendik. Bize bu imkanı verdikleri için kurum temsilcilerine ve fabrika sahiplerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sevda Koç, eğitimlerinin faydalı ve çok güzel geçtiğini belirterek, kursun ardından kendilerine iş imkanı sağlandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

"HEM ÖĞRENDİM HEM İŞE GİRDİM"

Koç, eğitim sayesinde birçok bilgi edindiklerini dile getirerek, "İlk başta dikiş makinesine oturmayı bile bilmiyordum. Şimdi kendi paramı kazanıyorum. Hem öğrendim hem işe girdim." ifadesini kullandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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fabrika istihdam iş imkanları kurs
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