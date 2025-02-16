'Bizde fiyatı 25 TL, marketlerde 100 TL' Yılda 200 bin tane üretiyorlar! Sadece su kullanılıyor

Türkiye'nin en önemli kesme çiçek üretim merkezi Antalya'da, başta karanfil olmak üzere taze gül, krizantem, lilyum, gerbera, karanfil, şakayık, gala, frezya, kazablanka, antoryum gibi çok çeşitli kesme çiçek türlerinin üretimi yapılabiliyor. Modern tarım teknolojileriyle birlikte kesme çiçek üretiminde Serik ilçesi Belek bölgesinde faaliyet gösteren fide firması, ilk defa 10 yıl önce başlattığı suda lale üretimi kapasitesini 400 bine çıkardı. Bu yıl ise 14 Şubat Sevgililer Günü ve ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için 100'er bin adet üretim yapıldı. Türkiye'de sadece su kullanılarak, serada topraksız üretilen laleler, başta İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirler olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrine gönderiliyor.

TOPRAKTA ÜRETİM SÜRECİ DAHA UZUN SÜRÜYOR

Türkiye'de ilk defa 10 yıl önce başlattıkları suda lale üretiminin, hiçbir kimyasal ilaç veya gübre kullanılmadan yapıldığını belirten Ziraat Mühendisi Anıl Yolcular, “1 dönümde 400 bin adet üretim kapasitemiz mevcut. Topraklı tarımda olsaydı 4 katı daha büyük bir alana ihtiyacımız olacaktı. Ayrıca boyları daha kısa, yani boylanmada sorun yaşanıyor ve ekstra süresi de daha uzun oluyor. Yani suda üretim 1 aylık periyot iken topraktaki üretim süreci 1,5 aya kadar uzuyor" dedi.

İKİ ÖZEL GÜN İÇİN 100'ER BİN ADET LALE

Üretim döneminin kasım-mart ayları arasında olduğunu dile getiren Yolcular, Sevgililer Günü ve Kadınlar Günü'nü kapsadığını kaydetti. Bu yıl da Sevgililer Günü için 100 bin adet suda lale üretimi sevkiyatını tamamladıklarını belirten Yolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için de 100 bin adet suda lale üretimi ve sevkiyatı hazırlıkları yapıldığını aktardı.

'SARI LALELER' ŞARKISI

Üretilen lalelerin tamamının iç piyasaya gönderildiğini anlatan Yolcular, en çok tercih edilen renklerin sarı ve beyaz olduğunu belirterek, “Mazhar Alanson'un şarkısından dolayı sarı ve beyaz daha çok tercih ediliyor. Ama bizde 8 renk üretim mevcut. Fiyat olarak bizden çıkışı 25-30 TL, marketlerde tanesi 100 TL civarında" diye konuştu.

SUDA LALE ÜRETİM AŞAMALARI

Üretimde hiç kimyasal ilaç ve gübre kullanılmadığına dikkat çeken Anıl Yolcular, bu yüzden suda üretilen lalelerin evlerde çok rahat kullanılabileceğini, çocuklar açısından riski olmadığını kaydetti. Hollanda'da uygulanan bir model olarak hayata geçirilen suda lale üretimi şu şekilde yapılıyor; Lale soğanları su kaplarında, soğuk hava deposunda 4 ile 8 hafta arasında 7-8 derecede bekletilip, soğuklama ihtiyacı karşılandıktan sonra seraya çıkarılıyor. Serada da su dolu kasalar içinde bekletilen laleler 21-25 gün sonra hasat edilebiliyor. (DHA)