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Bölgede ondan başka yapan yok! 'Her evde bir tane bulunurdu' Bir tanesini 6 bin 500 liradan satıyor, talep çoktu ama...

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Abdullah Bolat, çocukluk yıllarında koyunları otlatırken öğrendiği balık ağı örme işlemini 61 yıldan bu yana devam ettiriyor. Bolat, "yıllık 50-60 tane sıfırdan saçma ağı yapar satarım" dedi.

Bölgede ondan başka yapan yok! 'Her evde bir tane bulunurdu' Bir tanesini 6 bin 500 liradan satıyor, talep çoktu ama...

Ordu’nun Ünye ilçesinde Hızarbaşı Kumarlı Mahallesi’nde yaşayan Abdullah Bolat (70), çocukluk yıllarında koyunlarını otlatırken bir vatandaştan saçma balık ağı örmeyi öğrendi. 9 yaşından bu yana ağ örmeyi sürdüren Bolat, el becerisi ile ekmeğini kazandı, çocuklarını büyüttü. Bolat, geçen yıllarda talebin çok fazla olduğunu, günümüzde ise azaldığını belirerek, bir ağın yaklaşık 10 günde tamamlandığını söyledi.

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"HER EVDE BİR TANE VARDI"

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Saçma ağlarının sıfırdan üretiminin yanı sıra tamiratlarını yaptığını ve kurşunlarını değiştirdiğini belirten Bolat, 6 bin 500 liradan sattığı ağlara talebin azaldığını ifade etti. Bolat, şu sözleri kullandı:

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"Önceden balık çok olduğu için talep fazlaydı, şuanda o kadar balık olmadığından talep de azaldı ama yine de yıllık 50-60 tane sıfırdan saçma ağı yapar satarım. Daha çok kışın dokuyup, yazın kurşunlarını da takıp satıyorum. Bunu hem ırmakta, hem de denizde kullanıyorlar. Bölgede benden başka yapan yok, Samsun Bafra’dan dahi tamirat için saçma ağları geliyor. Bu işi yapan da azaldığı için beni buluyorlar. Önceden her evde bir saçma ağı olurdu, bir gelenekti"
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
balık Ordu üretim
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